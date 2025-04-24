Flash Game｜燒肉/無個性戰隊/香港茶餐廳等6個經典小遊戲（附連結）

自從動物森友會開始流行之後，現在幾乎每個人的手上都有一部遊戲機。但在兒時未有太多娛樂的時候，大家都是靠online game及網上的flash遊戲去解悶。以下燒肉/無個性戰隊/香港茶餐廳等等6個超典Flash網頁小遊戲，8、90後一定有玩過。更附有遊戲連結，讓你可以在家中重拾童年的樂趣！
1. 無個性戰隊
這個遊戲可說是小學男生們必玩的線上遊戲，雖然在畫面及人物的設計都比較簡單，但是於當時已經能滿足一眾想打機的男生。大家只需要利用各種技巧過關，打敗大boss即可勝利。但過關並不容易，尤其是第2關的雀仔，更是卡關的一大難點。
2. 燒肉遊戲
燒肉遊戲正正可以滿足大家的心癮，以當時的flash小遊戲來說，它的製作質素非常高，不論是超逼真的燒肉片，還是將燒肉在鐵網上發出的聲音，都彷彿讓人隔空吃了一頓燒肉。
3. 阿sue化妝
對於女生來說，小時候必玩的遊戲系列一定有「阿sue」的名字。事實上這個遊戲是由韓國ENI所製作的女生遊戲系列，其中最著名的就是化妝及換衣遊戲，女生們可以於遊戲當中發揮自己的創意，為主角sue換上不同的妝容及衣服，打扮得漂漂亮亮去約會～
4. 電眼美少女
這個遊戲算是比較後期的網頁小遊戲，玩家於遊戲扮演人氣美少女，利用自己的「迷人電眼」去迷倒所有男生。當中更會遇到不同對手，需互相battle以取得勝利。這個遊戲亦有不同系列例如學校篇、祭典篇等，操作上亦非常簡單，用來打發時間就最適合不過。
5. 香港茶餐廳
「馬仔」系列的遊戲可說是香港人必玩，主題緊貼著香港人的日常生活，例如這個「香港茶餐廳」。玩家化身茶餐廳中的伙記、水吧及廚房，需要以極快速度去落單及煮食，更要小心煮焦。雖然看上去是一個休閒遊戲，但玩起來一點都不容易。
6. 辦公室接吻
乍聽之下，可能會誤會它是一個「18禁遊戲」。玩家需要在辦公室裡，偷偷地與隔壁的女同事接吻。但又不能被煩人的「腦細」發現到，要在他用完電話之前親完，可說是一個異常刺激的遊戲。