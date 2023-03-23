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2023-03-23 16:21:13

Food Made Good HK碳標籤先導計劃 想食得環保有得揀

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Food Made Good HK碳標籤先導計劃 想食得環保有得揀

鍾意飲飲食食的你，可能都沒時常想起，食材經養殖或種植，再經運送和包裝等過程才送到廚師手裡，最後送到食客口中，你知道它們牽涉多少碳排放? Food Made Good HK（現稱為Future Green）宣布與恒基兆業地產集團將於20233月份裡推出餐單「碳標籤先導計劃」，藉以推廣可持續飲食文化。該計劃讓顧客可在餐 單上輕易找到碳標籤圖示，了解每道菜式對環境的影響，從而鼓勵大眾作出負責任的餐飲選擇，率先參與的餐廳包括集團旗下Mira Dining的「唐述 」和「JAJA」，以及集團的餐飲租戶「月山」、「 Tell Camellia」、「TREEHOUSE」和「無老鍋(香港)」，涵蓋中、日、西菜等範疇。

碳排放幾多   睇低、中、高標示 

該六家餐廳將根據菜式對氣候的影響，在餐單上以低、中、高標示作區分。根據世界自然基金會One Planet Plate倡議，為達到聯合國氣候目標，對環境影響較低的餐飲，其二氧化碳排放量定為0.5千克或以下。碳標籤計劃會由國際推崇的數據合作伙伴集合不同的食物影響因素，包括土地使用、運輸和包裝，以計算不同菜式的碳足跡，從而分析消費行為有否改變。該計劃推出後，餐廳將在基準月和其後一個月收集數據，分析碳標籤如何影響食客選擇，及相應 食物碳排放量的減少程度。食客可以在3月期間在六家餐廳品嘗碳標籤菜單，並在 @Futuregreen.global @Hendersonlandhk社交網站密切留意該計劃的動向。

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