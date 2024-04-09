foodpanda推出「金像獎」限定優惠 輸入任何一套入圍「最佳電影」戲名即買滿$80減$10

光影世界的背後除了是一眾台前幕後的付出及心血之外，「外賣」美食亦成為了拍攝團隊的精神支柱，撐住每一位日夜顛倒的劇組人員；一眾電影管理層或演員更經常為全體人員「萬歲」，把美食送到片場以慰勞辛勤的團隊，並祝賀電影拍攝順利、口碑及票房爆滿！一向關注並大力支持本地文化發展的foodpanda香港宣布以「盛饌支持」的名義贊助「第42屆香港電影金像獎」，鼎力支持香港電影的發展及流行文化的傳承之餘，更於頒獎禮前後與全港觀眾分享「萬歲」的喜悅，驚喜推出金像獎限定美食優惠，以多款獨家心水美食陪伴影迷齊撐香港電影。

頒獎禮當日推出一日限定優惠 為延續「萬歲」的精神，foodpanda為本屆金像獎工作人員提供過千份「盛饌餐飲」支持籌備會議及前期拍攝工作；而頒獎禮當日，foodpanda更會派出滿載多個本地品牌餐點的美食車到紅地毯，為入圍的演藝人員打打氣，同時也在後台準備豐富美食撐住台前幕後的每位工作人員！而在頒獎禮當日，foodpanda更會推出一日限定優惠，記得要留意ViuTV電視直播及foodpanda香港的社交平台公布！