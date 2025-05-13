foodpanda生活百貨5周年祭 優惠半價以上/送$160優惠券/輸入優惠碼即減$80

pandamart優惠｜為慶祝foodpanda香港生活百貨成立5周年，foodpanda由即日起至7月31日推出多重優惠，包括「本周至筍價」及「今期爆抵價 / 至pro爆抵價」，部分商品更超過半價！除了每周不同「抵Deal」優惠外，更有全新的印花卡獎勵計劃，可以換領精美Pau-Pau獎品及優惠券。

5周年優惠涵蓋6大主題好物：從「買餸」到「雜貨」，由「亞洲市集」再到充滿夏日氣息的「夏令祭」，方便買餸、添置雜貨，或是探索世界各地的特色商品。foodpanda香港生活百貨5周年祭集合pandamart 24小時網上超市、惠康Wellcome、Market Place、FUSION、TASTE、馬莎 M&S、Feather & Bone、萬寧 Mannings、日本城 JHC及city’super等多間商戶。

foodpanda生活百貨5周年祭 優惠半價以上/送$160優惠券/輸入優惠碼即減$80

pandamart優惠｜「本周至筍價」優惠高達半價以上 foodpanda根據平台最受歡迎的人氣商品，挑選出港人經常回購的必買好物。首個重磅優惠「本周至筍價」逢周五登場，優惠商戶覆蓋pandamart及多間合作零售夥伴。每周推出一款超抵價格的熱門商品，指定產品折扣更可超過半價！

foodpanda生活百貨優惠｜本周至筍價 優惠高達半價以上

pandamart優惠｜「今期爆抵價」產品低至 $5 起 第二重「今期爆抵價」優惠亦同步推出，精選商品將以震撼超值價發售，指定商品減價低至8折，pandapro會員更可享「至pro爆抵價」獨家低至7折優惠。 主題一：買餸篇(5月9日至5月22日) 優惠詳情

pandamart優惠｜印花卡換領高達 $160 優惠券 活動期間凡於以上指定商戶單次消費滿$350（包含平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後），即可獲得印花一枚。每集齊2枚印花即可兌換精選優惠券，集齊8枚及12枚印花後，更有機會換領foodpanda獨家限量精品，包括人氣品牌大使Pau-Pau小夜燈及鍵盤等獨特禮品。禮品數量有限，換完即止。詳情及條款請參閱foodpanda網頁及app內資訊。

pandamart優惠｜ PANDADEAL 輸入優惠碼即減 $80 另外，由即日至7月31日期間，生活百貨及pandamart新客戶於pandamart 24小時網上超市、惠康Wellcome、Market Place、FUSION、TASTE、馬莎 M&S、Feather & Bone、萬寧 Mannings、日本城 JHC及city’super買滿$240的首張訂單，憑優惠碼「PANDADEAL」即減$80。