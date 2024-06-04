foodpanda首推出「一人餐」 6月免運費及免平台費 套餐低至$50

集、翡翠拉麵小籠包、不要對我尖叫、Shake Shack及すき家(Sukiya)等。為慶祝「一人餐」推出，於6月期間凡選購任何「一人餐」套餐，均可享免運費和免平台費的驚喜優惠，套餐價格更低至$50！
「一人經濟」及「一人享用」興起
foodpanda扎根香港10年，隨著時代發展，「一人經濟」及「一人享用」產品及服務，逐漸成為一種生活新時尚，愈來愈多人著重「Me Time」，享受獨處時光。foodpanda了解獨自用餐者的需求和喜好，特別與多間餐廳合作推出超過6,000款「一人餐」選擇，每份一人餐均包括最少一份主食和一杯飲品/湯品，讓用戶能輕鬆品嘗各國美食。
涵蓋多間受歡迎餐廳
「一人餐」選擇涵蓋全港多家大受歡迎的餐廳，包括「星級餐廳」：八方雲集、翡翠拉麵小籠包、不要對我尖叫、euro go go、金記冰室、日の苑、Shake Shack、すき家(Sukiya)、一粥麵、譚仔三哥米線、Treehouse及齊柏林熱狗店等！
6月特別推介星級套餐：
八方雲集
• 鍋貼套餐 (主食、泡菜、湯品和飲品)
• 套餐價$60 (原價$67，共慳$7)
翡翠拉麵小籠包
• 蔥油乾撈拉麵一人餐 (主食、小籠包配飲品)
• 套餐價$70 (原價$114， 共慳$44)
不要對我尖叫
• 鮮奶茶+窩夫
• 套餐價$60 (原價$65， 共慳$5)
euro go go
• 蘑菇肉醬意粉一人餐(主食配飲品)
• 套餐價$55 (原價$98，共慳$43)
金記冰室
• 鮮茄濃汁焗厚切豬扒飯／意粉餐 (主食配飲品)
• 套餐價$50 (原價$91，共慳$41)
日の苑
• 三色厚切刺身飯一人餐(主食配汽水)
• 套餐價$55 (原價 $94， 共慳$39)
すき家(Sukiya)
• 一人堡盒套餐 (漢堡配飲品)
• 套餐價$59 (原價$91，共慳$32)
一粥麵
• 鮮蝦雲吞麵一人餐 (主食配飲品)
• 套餐價$55 (原價 $69， 共慳$14)
譚仔三哥米線
• 過橋米線套餐 (過橋米線配汽水)
• 套餐價$50 (原價$84，共慳$34)
Treehouse
• Redwood Flatbread Set
• 套餐價$70 (原價$127，共慳$57)
齊柏林熱狗店
• 澳式風情熱狗一人餐 (主食、小食配汽水)
• 套餐價$55 (原價 $70，共慳$15)