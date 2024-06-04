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生活
2024-06-04 14:06:31

foodpanda首推出「一人餐」 6月免運費及免平台費 套餐低至$50

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foodpanda首推出「一人餐」 6月免運費及免平台費 套餐低至$50

foodpanda首推出「一人餐」 6月免運費及免平台費 套餐低至$50

集、翡翠拉麵小籠包、不要對我尖叫、Shake Shack及すき家(Sukiya)等。為慶祝「一人餐」推出，於6月期間凡選購任何「一人餐」套餐，均可享免運費和免平台費的驚喜優惠，套餐價格更低至$50

「一人經濟」及「一人享用」興起

foodpanda扎根香港10年，隨著時代發展，「一人經濟」及「一人享用」產品及服務，逐漸成為一種生活新時尚，愈來愈多人著重「Me Time」，享受獨處時光。foodpanda了解獨自用餐者的需求和喜好，特別與多間餐廳合作推出超過6,000款「一人餐」選擇，每份一人餐均包括最少一份主食和一杯飲品/湯品，讓用戶能輕鬆品嘗各國美食。

foodpanda首推出「一人餐」 6月免運費及免平台費 套餐低至$50

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涵蓋多間受歡迎餐廳

「一人餐」選擇涵蓋全港多家大受歡迎的餐廳，包括「星級餐廳」：八方雲集、翡翠拉麵小籠包、不要對我尖叫、euro go go、金記冰室、日の苑、Shake Shack、すき家(Sukiya)、一粥麵、譚仔三哥米線、Treehouse及齊柏林熱狗店等！

 

6月特別推介星級套餐：

八方雲集          

     鍋貼套餐 (主食、泡菜、湯品和飲品)

     套餐價$60 (原價$67，共慳$7)

 

翡翠拉麵小籠包    

     蔥油乾撈拉麵一人餐 (主食、小籠包配飲品)

     套餐價$70 (原價$114 共慳$44)

 

不要對我尖叫          

     鮮奶茶+窩夫

     套餐價$60 (原價$65 共慳$5)

 

euro go go      

     蘑菇肉醬意粉一人餐(主食配飲品)

     套餐價$55 (原價$98，共慳$43)

 

金記冰室          

     鮮茄濃汁焗厚切豬扒飯／意粉餐 (主食配飲品)

     套餐價$50 (原價$91，共慳$41)

 

日の苑

     三色厚切刺身飯一人餐(主食配汽水)

     套餐價$55 (原價 $94 共慳$39)

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すき家(Sukiya)       

     一人堡盒套餐 (漢堡配飲品)

     套餐價$59 (原價$91，共慳$32)

 

一粥麵    

     鮮蝦雲吞麵一人餐 (主食配飲品)

     套餐價$55 (原價 $69 共慳$14)

 

譚仔三哥米線          

     過橋米線套餐 (過橋米線配汽水)

     套餐價$50 (原價$84，共慳$34)

 

Treehouse       

     Redwood Flatbread Set

     套餐價$70 (原價$127，共慳$57)

 

齊柏林熱狗店          

     澳式風情熱狗一人餐 (主食、小食配汽水)

     套餐價$55 (原價 $70，共慳$15)

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