foodpanda首推出「一人餐」 6月免運費及免平台費 套餐低至$50

集、翡翠拉麵小籠包、不要對我尖叫、Shake Shack及すき家(Sukiya)等。為慶祝「一人餐」推出，於6月期間凡選購任何「一人餐」套餐，均可享免運費和免平台費的驚喜優惠，套餐價格更低至$50！

「一人經濟」及「一人享用」興起

foodpanda扎根香港10年，隨著時代發展，「一人經濟」及「一人享用」產品及服務，逐漸成為一種生活新時尚，愈來愈多人著重「Me Time」，享受獨處時光。foodpanda了解獨自用餐者的需求和喜好，特別與多間餐廳合作推出超過6,000款「一人餐」選擇，每份一人餐均包括最少一份主食和一杯飲品/湯品，讓用戶能輕鬆品嘗各國美食。