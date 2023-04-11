FRANCIS後的FRANCIS west 特拉維夫到北非馬格里布 摩洛哥石板烘焙薄餅勁好食

五年前，FRANCIS將以色列特拉維夫的地道美食帶到灣仔，而旗下全新餐廳 FRANCIS west 已進駐中環卑利街42號斜道上，主打北非馬格里布地區（Maghreb）的獨特香料與煙燻風味，其西班牙南部tapas酒吧為靈感的開放式布置、落地大窗框給人一種輕鬆自在的感覺。

馬格里布地區由非洲北部阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞及摩洛哥組成。馬格里布為阿拉伯語，意為「日落之地」或「最西彊界」，該地區擁有豐富的烹飪文化遺產。經過多個世紀國與國之間的文化交流後，古老的阿拉伯烹飪手法不斷演變，並逐漸融入了地中海與非洲的特色風味，成為別樹一格的菜式。

總廚Asher Goldstein來自以色列特拉維夫，其廚藝技術亦可見馬格里布菜系的影子，每一碟菜餚都可以感受多種香料碰撞出的層次變化。