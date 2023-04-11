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2023-04-11 17:04:00

FRANCIS後的FRANCIS west 特拉維夫到北非馬格里布 摩洛哥石板烘焙薄餅勁好食

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FRANCIS-west 北非馬格里布地區特色菜

FRANCIS-west 北非馬格里布地區特色菜

五年前，FRANCIS將以色列特拉維夫的地道美食帶到灣仔，而旗下全新餐廳 FRANCIS west 已進駐中環卑利街42號斜道上，主打北非馬格里布地區（Maghreb）的獨特香料與煙燻風味，其西班牙南部tapas酒吧為靈開放式布置、落地大窗框給人一種輕鬆自在的感覺。

馬格里布地區由非洲北部阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞及摩洛哥組成。馬格里布為阿拉伯語，意為「日落之地」或「最西彊界」，該地區擁有豐富的烹飪文化遺產。經過多個世紀國與國之間的文化交流後，古老的阿拉伯烹飪手法不斷演變，並逐漸融入了地中海與非洲的特色風味，成為別樹一格的菜式。

總廚Asher Goldstein來自以色列特拉維夫，其廚藝技術亦可見馬格里布菜系的影子，每一碟菜餚都可以感受多種香料碰撞出的層次變化。

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FRANCIS west│不能錯過摩洛哥石板包  吞拿魚配凍湯

FRANCIS west的菜單設計靈感，既採納傳統烹調概念，亦加入總廚在FRANCIS總店製作摩登中東菜的元素，全新菜式包括突尼西亞香烤蔬菜沙律（Mashwiya）、摩洛哥石板烘焙薄餅麵包（Stone Baked Frena）、吞拿魚配摩洛哥堅果、杏仁和西班牙凍湯（Raw Tuna with argan, almond and yellow gazpacho）、貴妃蟹配番茄辣湯（Spanner Crab with Chraime）及羊肉香腸（Merguez）。另外亦將 FRANCIS的經典菜式如鷹嘴豆蓉、中東炸春卷、煙燻紅蘿蔔及羊扒等帶到 FRANCIS west

FRANCIS west│ FRANCIS  east 即將來臨

FRANCIS west 亦將推出特別設計廚師發辦菜單，包括前菜、主菜及甜點等一系列季節性的招牌菜式，讓客人同枱共享，更預告年底開業的FRANCIS east 將為帶來地中海以東沿岸列凡地區（Levant）的異國風情地道美食。

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