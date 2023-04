FRANCIS後的FRANCIS west 特拉維夫到北非馬格里布 摩洛哥石板烘焙薄餅勁好食

FRANCIS west│不能錯過 摩洛哥石板包 吞拿魚配凍湯

FRANCIS west的菜單設計靈感,既採納傳統烹調概念,亦加入總廚在FRANCIS總店製作摩登中東菜的元素,全新菜式包括突尼西亞香烤蔬菜沙律(Mashwiya)、摩洛哥石板烘焙薄餅麵包(Stone Baked Frena)、吞拿魚配摩洛哥堅果、杏仁和西班牙凍湯(Raw Tuna with argan, almond and yellow gazpacho)、貴妃蟹配番茄辣湯(Spanner Crab with Chraime)及羊肉香腸(Merguez)。另外亦將 FRANCIS的經典菜式如鷹嘴豆蓉、中東炸春卷、煙燻紅蘿蔔及羊扒等帶到 FRANCIS west。

FRANCIS west│ FRANCIS east 即將來臨

FRANCIS west 亦將推出特別設計廚師發辦菜單,包括前菜、主菜及甜點等一系列季節性的招牌菜式,讓客人同枱共享,更預告年底開業的FRANCIS 「east」 將為帶來地中海以東沿岸列凡地區(Levant)的異國風情地道美食。