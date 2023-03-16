Frankie同款｜IPSA全新基因美肌防曬精華 Frankie@Mirror每日必備/買Frankie組合送限量電話背帶

電子屏幕的藍光、日常的紅外線、紫外線及空氣污染等，均會侵害肌膚屏障，破壞膠原蛋白纖維及彈性蛋白，令肌膚鬆弛及粗糙。IPSA的全效抵禦防曬精華霜，一支兼備防禦及修護效果，這支防曬更成為Ｍirror成員Frankie的日常必備好物，現凡選購Frankie’ s Daily Pick ，即可獲贈限量電話背帶，各位皮寶寶記得入手，以最佳狀態見偶像！

一支有齊防曬、防禦及修護效果

IPSA新推出全效抵禦防曬精華霜SPF50+．PA++++，一支有齊防曬、防禦及修護效果。以革命性科研技術深入基因層面，還原肌膚時鐘基因，加速其自我修復能量及强化肌膚抵禦力，避免因壓力和睡眠不足對肌膚造成粗糙。配合多重抗污染抗光配方，更能阻擋日常由電子器材產生的藍光、高強度紅外線、紫外線入侵，預防光老化並抑制色斑、皺紋和細紋增生等問題。同時隔絕及中和空氣污染對肌膚的破壞及平衡PH值。糅合水凝基底精華，質感水凝透薄，持續為肌膚保濕，防曬同時提升肌膚持水力。