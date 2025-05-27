FRESH新鮮生活會員祭開鑼 逾80款商品買一送一 部份產品低至4折

由即日起至6月19日，超級市場FRESH新鮮生活舉行為期4周的《會員祭2025》，推出超過80款買一送一優惠產品及低至4折優惠產品，會員更可以$1換購飛利浦氣炸鍋及韓式光波燒烤爐等家電。新會員下載APP即可領取高達$155電子優惠券，買得多慳得多！
由即日起至6月19日，FRESH新鮮生活會員祭2025設多種精彩優惠。矚目優惠必屬超過80款商品買一送一，部分產品更低至4折發售。
活動期間，顧客到任何一間FRESH新鮮生活分店向店員索取迎新優惠碼，再下載會員App免費登記成為會員，輸入迎新優惠碼即可獲得3張面額合共高達$155的電子優惠券。
FRESH新鮮生活會員可享多種優惠，消費滿$10即可獲1分積分，積分可換領豐富禮物。當中包括限時6折換購瑞士品牌WENGER旅行用品。會員於鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店買滿指定金額禮券，即可以$1換購飛利浦Premium健康空氣炸鍋或德國寶迷你韓式光波燒烤爐等禮物。
FRESH 新鮮生活分店地址：
TASTE x FRESH新鮮生活(黃大仙中心北館店)：九龍黃大仙上邨黃大仙中心北館2樓N212 & N212A舖
TASTE x FRESH新鮮生活(海怡分店)：香港仔鴨脷洲海怡半島海怡廣場西座3樓302舖
TASTE x FRESH新鮮生活(藍灣分店)：小西灣小西灣道28號藍灣半島商場1樓1A號舖
TASTE x FRESH新鮮生活(青衣分店)：青衣青衣城1期3樓313號舖
TASTE x FRESH新鮮生活(屯門分店)：屯門屯盛街1號屯門市廣場2期2樓
TASTE x FRESH新鮮生活(好運分店)：沙田好運中心3樓70-72,81號舖
TASTE x FRESH新鮮生活(綠楊分店)：荃灣綠楊新邨綠楊坊1樓
TASTE x FRESH新鮮生活(淘大分店)：九龍灣牛頭角道77號淘大商場一期一樓F33-45號舖
FRESH新鮮生活(康怡分店)：鰂魚涌康山道1號康怡廣場北座M層
FRESH新鮮生活(康城分店)：將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓201-201A號舖