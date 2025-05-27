FRESH新鮮生活會員祭開鑼 逾80款商品買一送一 部份產品低至4折

由即日起至6月19日，超級市場FRESH新鮮生活舉行為期4周的《會員祭2025》，推出超過80款買一送一優惠產品及低至4折優惠產品，會員更可以$1換購飛利浦氣炸鍋及韓式光波燒烤爐等家電。新會員下載APP即可領取高達$155電子優惠券，買得多慳得多！

由即日起至6月19日，FRESH新鮮生活會員祭2025設多種精彩優惠。矚目優惠必屬超過80款商品買一送一，部分產品更低至4折發售。

活動期間，顧客到任何一間FRESH新鮮生活分店向店員索取迎新優惠碼，再下載會員App免費登記成為會員，輸入迎新優惠碼即可獲得3張面額合共高達$155的電子優惠券。

FRESH新鮮生活會員可享多種優惠，消費滿$10即可獲1分積分，積分可換領豐富禮物。當中包括限時6折換購瑞士品牌WENGER旅行用品。會員於鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店買滿指定金額禮券，即可以$1換購飛利浦Premium健康空氣炸鍋或德國寶迷你韓式光波燒烤爐等禮物。