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生活
2025-05-27 11:00:00

FRESH新鮮生活會員祭開鑼 逾80款商品買一送一 部份產品低至4折

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FRESH新鮮生活會員祭開鑼 逾80款商品買一送一 部份產品低至4折

由即日起至619日，超級市場FRESH新鮮生活舉行為期4周的《會員祭2025》，推出超過80款買一送一優惠產品及低至4折優惠產品，會員更可以$1換購飛利浦氣炸鍋及韓式光波燒烤爐等家電。新會員下載APP即可領取高達$155電子優惠券，買得多慳得多！

FRESH新鮮生活會員祭2025推出多款優惠。

FRESH新鮮生活會員祭2025推出多款優惠。

由即日起至619日，FRESH新鮮生活會員祭2025設多種精彩優惠。矚目優惠必屬超過80款商品買一送一，部分產品更低至4折發售。

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精選產品買一送一 精選產品買一送一 《會員祭》激賞價 《會員祭》激賞價

活動期間，顧客到任何一間FRESH新鮮生活分店向店員索取迎新優惠碼，再下載會員App免費登記成為會員，輸入迎新優惠碼即可獲得3張面額合共高達$155的電子優惠券。

新會員可領取高達$155優惠券。

新會員可領取高達$155優惠券。

FRESH新鮮生活會員可享多種優惠，消費滿$10即可獲1分積分，積分可換領豐富禮物。當中包括限時6折換購瑞士品牌WENGER旅行用品。會員於鰂魚涌康怡廣場分店或將軍澳康城分店買滿指定金額禮券，即可以$1換購飛利浦Premium健康空氣炸鍋或德國寶迷你韓式光波燒烤爐等禮物。

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會員可以$1加購小家電 會員積分可換領瑞士品牌旅行用品

FRESH 新鮮生活分店地址：

TASTE x FRESH新鮮生活(黃大仙中心北館店)：九龍黃大仙上邨黃大仙中心北館2N212 & N212A 

TASTE x FRESH新鮮生活(海怡分店)：香港仔鴨脷洲海怡半島海怡廣場西座3302 

TASTE x FRESH新鮮生活(藍灣分店)：小西灣小西灣道28號藍灣半島商場11A號舖 

TASTE x FRESH新鮮生活(青衣分店)：青衣青衣城13313號舖 

TASTE x FRESH新鮮生活(屯門分店)：屯門屯盛街1號屯門市廣場22  

TASTE x FRESH新鮮生活(好運分店)：沙田好運中心370-72,81號舖 

TASTE x FRESH新鮮生活(綠楊分店)：荃灣綠楊新邨綠楊坊1 

TASTE x FRESH新鮮生活(淘大分店)：九龍灣牛頭角道77號淘大商場一期一樓F33-45號舖

FRESH新鮮生活(康怡分店)：鰂魚涌康山道1號康怡廣場北座M

FRESH新鮮生活(康城分店)：將軍澳康城路1The LOHAS康城2201-201A號舖

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