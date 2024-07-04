GATSBY首度聯乘 機動戰士高達SEED 期間限定別注版產品震撼抵港 7月一連兩週末 應援車出沒注意！

機動戰士高達 SEED(高達 SEED)系列暌違20年，最新推出的劇場版再掀全城熱話。GATSBY乘勝追擊，聯乘高達SEED帶來五款別注版產品，於炎炎夏日震撼抵港。別注版系列把GATSBY冰爽產品的爽快感融合自由高達、正義高達和突擊高達，其中冰凍止汗香體巾和潔面紙巾更內藏「彩蛋」貼紙，復刻動畫名場面，各位高達迷不能錯過！

GATSBY 冰涼清爽時代與令人興奮的提案與合作

GATSBY多年鑽研並因應男士獨有的肌膚需求，提供高品質的產品。是次與高達SEED令人興奮的聯乘別注版系列，當然少不了能瞬間降溫，冰涼感持久的人氣產品：日本銷售NO.1^冰凍止汗香體巾、潔面紙巾和冰爽香體噴霧。

別注版系列以柑橘味冰凍止汗香體巾、香桃味冰凍止汗香體巾、冰凍型潔面紙巾、爽朗海洋冰爽香體噴霧和活力深海冰爽香體噴霧來呈現自由高達、正義高達和突擊高達的帥氣形象，助你隨時隨地袪除油脂黏膩並汗臭味，用後立即清新醒神，無懼酷熱襲擊。GATSBY全力協助想要變帥、變美的男生，從內到外的各種身心需求！

復刻名場面的包裝內開口貼紙

能勾起高達迷們20年的情懷，當然不止包裝上的高達！知道動畫內的名場面對粉絲別具意義，因此GATSBY特意在止汗香體巾及潔面紙巾的開口貼紙上，隨機印上經典名場面，例如：自由高達初次登場、結局中基拉在宇宙飄浮，一共五款，別具收藏價值！