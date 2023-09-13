GENE SKIN暗瘡治療系統告別痘痘肌 讀U趁早打好「肌」礎 社交見工第一印象大加分

大學生活住hall、上莊等等固然熱血好玩，但玩樂同時大學生也需要兼顧繁重學業，例如有各種小組報告、寫論文，還要尋找兼職或實習，以累積工作經驗。每天的煩惱以及壓力皆頗大，並非如老師長輩所說的「入到U就一天都光晒」！ 全港唯一專治暗瘡醫學護膚品牌GENE SKIN的兩位創辦人Kecky和Nico於剛過去的大專生贊助計劃中，接觸到共40位大學生，各有不同程度的皮膚問題。十有八九也是因壓力大，加上種種不良生活習慣，例如捱夜、「肥仔水」當水飲、經常吃外賣等，皮膚狀況自然愈來愈差，不停爆瘡。有些更自行胡亂針清、使用錯誤護膚品，令皮膚問題雪上加霜，留疤留印，不但會令自信心下降，還會擔心予人的第一印象大扣分，長遠影響社交、求職等。

GENE SKIN大專生贊助計劃

過來人身分盼助有暗瘡困擾的年輕人一臂 成立12年回饋社會 適逢成立12年，GENE SKIN回饋社會，早前共向40位大學生提供贊助。針對問題較輕微的學生，他們安排了更新煥膚及柔針清痘療程乙次；而針對較為嚴重者，則贊助為期1至2嘅月的暗瘡治療系統當中的皇牌「暗瘡三步曲」。

Kecky和Nico分享，「自己以前受暗瘡困擾束手無策，父母又不會灌輸正確護理方法，便自行亂擠導致留疤留印，膚況變得頗差。」兩位作為過來人，現在有能力便想略盡綿力幫助年輕人，尤其現今社會著重外表，說的是乾淨整潔的形象。因此希望透過提供正確護膚概念，讓新一代提升對自身外貌的自信心，在未來投身社會時的外在形象「贏在起跑線」，更有利於社交和見工。

全港唯一專治暗瘡醫學護膚品牌 皇牌暗瘡治療系統全方位踢走痘痘肌 處於競爭激烈的美容護膚市場，GENE SKIN與其他品牌最大的分別便是其清晰定位——為全港唯一專治暗瘡醫學護膚品牌，將傳統針清手藝結合現代醫學美容科技，創立「暗瘡治療系統」。「無論黑頭、油脂粒，還是囊腫暗瘡，GENE SKIN皆能處理；而這次贊助暗瘡治療系統當中的「暗瘡三步曲」，正是店內的皇牌療程，分別針對皮膚表皮層、真皮層及皮下組織，為客人皮膚由內到外進行全方位改善，一般建議每個月進行2至3次療程。」

Nico簡單介紹皇牌「暗瘡三步曲」的療程： 第一步：更新煥膚 抑制暗瘡細菌 即進行表皮層更新，促進皮膚的新陳代謝，清走「垃圾」如角質、油脂、黑頭、暗瘡、暗粒等，抑制暗瘡細菌，減淡色素沉澱。 第二步：醫學級激光 減少油脂分泌 發達的油脂腺其實就是引致暗瘡的最大元兇，通過醫學級激光療程，抑制油脂腺並收細毛孔。 第三步：膠原重組 修復毛孔凹凸洞 痘痘肌在不適當處理下，容易引伸凹凸洞問題，因此需要膠原重組以修復纖維化的受損皮下組織，從底層重新打好「肌」礎。 獨家柔針清痘技術一挑一捻一清 連根拔起減低發炎、復發、留印機率 「暗瘡三步曲」其中一個關鍵是配合獨家皇牌柔針清痘技術。Kecky解釋，「市面上不少美容療程只會清走看得見的膿頭，並不會處理封閉式粉刺，常常針清不夠一天，暗瘡又再復發；但我們主打的柔針清痘技術，一挑、一捻、一清，尋找源頭將『計時炸彈（油脂粒）』連根拔起，防止油脂粒變成暗瘡。」正因柔針清痘技術能徹底清除深層油脂粒和石頭瘡，傷口復原速度更快，同時發炎紅腫、復發、留印的機率也大大減少。

用心做效果 環境舒適不Hard sell GENE SKIN由店舖裝潢到兩位創辦人，也給予人一種舒服、老實、貼地的感覺。兩位直言，這次贊助的短期療程未必可以真正解決每一位的皮膚問題，因為「暗瘡三步曲」療程需進行約3至4次，才會有效減少發炎情況；大概3個月才進入穩定起效期。所以贊助計劃的重點之一亦在於教育，希望他們能將正確護膚知識、作息飲食的建議學以致用，從日常生活著手改善膚質。