Get Redressed綠色時尚夏季限定店

Redress一直為香港人提供實用、簡單且便捷的方法，去實踐綠色時尚生活，特別與不少國際性知名時尚品牌合作，在它們店內設置回收箱，顧客可捐贈任何品牌的衣服，並由組織重用、重新發售及回收，使公眾可更輕易參與。組織十分重視有關衣物分類及分發，流程旨在以最大限度地提高商品價值，並盡可能保持高品質的衣物能循環使用，繼而減低衣物被棄置於堆填區。

網上免費可持續時尚教育資源

此外，環保教育亦是Redress十分重視的一環，他們的網站有免費的網上資源，包含有關可持續時裝設計主題的深入內容，專為設計師、教育工作者、行業專業人士，和任何想要加深對循環時裝設計理解的人而創建。解設計、製作、消費和重新利用時裝的更好方法。

《夏季二手店》鼓勵市民試穿並購買優質二手男女服裝，貨品由$50起，Redress挑選精選的配飾，包含各種尺寸款式單品，從適合日常穿著的有趣夏日色彩衣裝，到經典正裝也有，可令衣櫥更有時尚感。二手購物是可持續且經濟實惠地享受時尚的好方法，又可減少香港紡織廢料，和對環境的污染。