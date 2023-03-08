ghd新出雙效熱風造型夾 吹髮同時set頭 限定店玩扭蛋機抽獎/刻字服務/免費造型

ghd的造型髮夾一向好用，品牌最近革命性推出DUET STYLE雙效熱風造型夾，結合超強氣流技術與智能加熱造型板，將造型夾及吹髮功能二合一，不單不會損害髮絲，更可打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果。吹髮與造型同時做，大大減少早上出門的準備時間！

內置空氣動力學

熱風造型夾以直流數碼摩打推進氣流，輸出最精準的氣流速度，減少湍流及維持低噪音水平，並達致最佳乾髮的溫度。造型夾更設有大量感測器，能預測頭髮需要，從髮根至髮端維持最合適的低溫造型溫度，意味在濕髮造型過程中，可享用最佳吹乾效能，同時能鎖住頭髮本身的水分，帶來柔順髮絲的效果。

如果只需要造型功能，可以啟動亮澤順滑模式，造型夾便會調節到185°C最佳造型溫度及基本乾髮造型需要的模式，並停止送風功能。此設計專為乾髮而設，能提升2倍光澤感及3.5倍頭髮整齊度，並即時達致零毛燥效果