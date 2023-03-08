ghd新出雙效熱風造型夾 吹髮同時set頭 限定店玩扭蛋機抽獎/刻字服務/免費造型

ghd的造型髮夾一向好用，品牌最近革命性推出DUET STYLE雙效熱風造型夾，結合超強氣流技術與智能加熱造型板，將造型夾及吹髮功能二合一，不單不會損害髮絲，更可打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果。吹髮與造型同時做，大大減少早上出門的準備時間！
內置空氣動力學
熱風造型夾以直流數碼摩打推進氣流，輸出最精準的氣流速度，減少湍流及維持低噪音水平，並達致最佳乾髮的溫度。造型夾更設有大量感測器，能預測頭髮需要，從髮根至髮端維持最合適的低溫造型溫度，意味在濕髮造型過程中，可享用最佳吹乾效能，同時能鎖住頭髮本身的水分，帶來柔順髮絲的效果。
如果只需要造型功能，可以啟動亮澤順滑模式，造型夾便會調節到185°C最佳造型溫度及基本乾髮造型需要的模式，並停止送風功能。此設計專為乾髮而設，能提升2倍光澤感及3.5倍頭髮整齊度，並即時達致零毛燥效果
限定體驗店玩巨型扭蛋機抽獎
如果你也想體驗一下新造型夾，ghd將由即日至3月12日期間，在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂，開設為期5天的「限定體驗店」，店內裝潢以品牌風格的黑金色調為主，並特意設計六角型發光隧道，猶如置身造型catwalk舞台，絶對是打卡焦點。場內另設置多個產品介紹及試用區，讓大家目睹這款二合一熱風造型夾的嶄新美髮科技，並親身體驗乾髮與造型同步的卓越功能，享受即時順滑光澤的美髮效果。