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2023-03-08 18:20:07

ghd新出雙效熱風造型夾 吹髮同時set頭 限定店玩扭蛋機抽獎/刻字服務/免費造型

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ghd新出雙效熱風造型夾 吹髮同時set頭 限定店玩扭蛋機抽獎/刻字服務/免費造型

ghd新出雙效熱風造型夾 吹髮同時set頭 限定店玩扭蛋機抽獎/刻字服務/免費造型

ghd的造型髮夾一向好用，品牌最近革命性推出DUET STYLE雙效熱風造型夾，結合超強氣流技術與智能加熱造型板，將造型夾及吹髮功能二合一，不單不會損害髮絲，更可打造出順滑、柔軟、光亮的造型效果。吹髮與造型同時做，大大減少早上出門的準備時間！

ghd DUET雙效熱風造型夾

ghd DUET雙效熱風造型夾

內置空氣動力學

熱風造型夾以直流數碼摩打推進氣流，輸出最精準的氣流速度，減少湍流及維持低噪音水平，並達致最佳乾髮的溫度。造型夾更設有大量感測器，能預測頭髮需要，從髮根至髮端維持最合適的低溫造型溫度，意味在濕髮造型過程中，可享用最佳吹乾效能，同時能鎖住頭髮本身的水分，帶來柔順髮絲的效果。

如果只需要造型功能，可以啟動亮澤順滑模式，造型夾便會調節到185°C最佳造型溫度及基本乾髮造型需要的模式，並停止送風功能。此設計專為乾髮而設，能提升2倍光澤感及3.5倍頭髮整齊度，並即時達致零毛燥效果

造型夾內有空氣格網，配合4塊低溫智能發熱造型板，有效吹乾頭髮同時造型。

造型夾內有空氣格網，配合4塊低溫智能發熱造型板，有效吹乾頭髮同時造型。

限定體驗店玩巨型扭蛋機抽獎

如果你也想體驗一下新造型夾，ghd將由即日至312日期間，在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂，開設為期5天的「限定體驗店」，店內裝潢以品牌風格的黑金色調為主，並特意設計六角型發光隧道，猶如置身造型catwalk舞台，絶對是打卡焦點。場內另設置多個產品介紹及試用區，讓大家目睹這款二合一熱風造型夾的嶄新美髮科技，並親身體驗乾髮與造型同步的卓越功能，享受即時順滑光澤的美髮效果。

巨型扭蛋機

巨型扭蛋機

ghd 雙效熱風造型夾限定體驗店 ｜巨型扭蛋機抽獎

現場設有巨型扭蛋機，凡於當日完成頭髮造型服務後，可即時參與扭蛋抽獎活動，嬴得購物禮券或限定禮品，當中更有機會免費嬴取ghd DUET雙效熱風造型夾 (價值$3,295)

ghd 雙效熱風造型夾限定體驗店 ｜個人化刻字服務

「限定體驗店」內亦設有個人化刻字服務 (只限31012)，凡即場購買任何一款ghd造型夾，均免費享有此項服務。

ghd 個人化刻字服務

ghd 個人化刻字服務

ghd限定體驗店免費2 in 1乾髮同步造型服務

ghd限定體驗店免費2 in 1乾髮同步造型服務

ghd雙效熱風造型夾限定體驗店 ｜免費2 in 1乾髮同步造型服務

體驗DUET STYLE嶄新科技及驚人美髮效果ghd Asia Education Manager - John及專業造型師，將於場內以全新DUET雙效熱風造型夾，提供免費一對一頭髮造型服務。

ghd DUET雙效熱風造型夾 $3,295

ghd DUET雙效熱風造型夾 $3,295

GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾「限定體驗店」

GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾「限定體驗店」

GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾「限定體驗店」

日期：20233812

時間：11:00am 9:00pm

地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

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