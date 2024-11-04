ghd聖誕特別版ICED LUXE奢華冰藍系列 海港城夢幻冰藍奇境限定店+優惠禮遇

萬聖節剛剛過去，各大品牌紛紛推出聖誕特別版，ghd今年全新推出限量版ICED LUXE奢華冰藍系列，以及暢銷大熱產品的限定節日禮物套裝，為歡樂季節作掀幕。品牌更將於11月7日至10日期間，在尖沙咀海港城開設ghd X’MAS24 ICED LUXE海港城期間限定店，不單可享受美髮造型體驗，更有一系列冰爽禮遇及優惠。

ghd 2024年 奢華冰藍限量版：

ICED LUXE 奢華冰藍限量版 Chronos 高清亮澤造型夾 $2,995 ( 總值 $3,595)

想打造冰感冷調曲髮或是閃亮的順滑直髮，最先進的全新ghd Chronos高清亮澤造型夾可即時打造24小時持久精緻亮澤髮型及3倍抗斷髮保護。同時附送價值$600的奢華收納盒。

ICED LUXE 奢華冰藍 限量版 Duet 雙效熱風造型夾 $3395 ( 總值 $3,995)

ghd Duet雙效熱風造型夾有雙效功能，吹乾濕髮同時造型，而不損害頭髮健康。結合ghd出色的乾髮及熱能技術，可簡化美髮程序，只需一個工具即能快速吹乾及打造順滑亮澤秀髮。附送價值$600的奢華收納盒。