ghd聖誕特別版ICED LUXE奢華冰藍系列 海港城開限定店 有機會帶走Anson Lo簽名聖誕吊飾

萬聖節剛剛過去，各大品牌紛紛推出聖誕特別版，ghd今年全新推出限量版ICED LUXE奢華冰藍系列，以及暢銷大熱產品的限定節日禮物套裝，為歡樂季節作掀幕。品牌更將於11月7日至10日期間，在尖沙咀海港城開設ghd X’MAS24 ICED LUXE海港城期間限定店，不單可享受美髮造型體驗，更有一系列冰爽禮遇及優惠。揭幕儀式更特別邀請到多次合作的教主 Anson Lo擔任嘉賓，於冰雪奇境下為ghd作聖誕樹亮燈儀式，並與粉絲分享了他的近況和頭髮造型小秘訣。

ghd X’MAS24 ICED LUXE海港城期間限定店

與ghd第6次合作的Anson Lo，今次為ghd X’MAS24 ICED LUXE海港城期間限定店的巨型聖誕樹進行亮燈儀式，Anson Lo表示自己一直很喜歡參與ghd的活動，因為總會為他帶來驚喜，今年聖誕節的冰藍限定系列更讓他享受到冰感夢幻的頭髮造型體驗。 被問到今年聖誕節想怎樣慶祝，Anson Lo透露MIRROR成員都很忙碌：「我都想睇下有無機會同班兄弟一齊開個聖誕Party！」除此之外，Anson Lo每年都會在家中布置一番，迎接聖誕：「我屋企每年都會佈置聖誕樹，今日見到呢度嘅冰藍色好特別，雖然香港唔會落雪，但都可以感受到冰天雪地過聖誕嘅氣氛！所以我今年都想用冰藍色做佈置主題色，加埋呢個有我個名嘅ghd聖誕掛飾，夠晒特別！」為了答謝一眾神徒支持，ghd特別保留部分教主專屬的聖誕吊飾，只要在期間限定店購買ICED LUXE 奢華冰藍限量版產品，即可換領限量版的ghd x Anson Lo聖誕吊飾，當中還有機會得到教主親筆簽名版本，讓大家都可以將教主同款吊飾帶回家布置一下！



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閃耀冰藍奇境 海港城限定店登場 ghd將於11月7日至10日期間，在尖沙咀海港城開設X’MAS24 ICED LUXE期間限定店。店內設有華麗的大型聖誕樹及夢幻冰雪王座，成為絕佳的打卡拍照熱點。除了展示ghd全新 ICED LUXE 奢華冰藍系列及各王牌產品外，顧客還可以親身試用及免費享受20分鐘頭髮造型服務，為佳節打造冰感冷調造型，完成後更可獲贈小禮物一份 。於ghd X’MAS24 ICED LUXE期間限定店購買任何產品，更可免費換領奢華冰藍意式雪糕一杯，為聖誕節增添溫馨回憶。 除此之外，由11月7至10日期間，首100位在X’MAS24 ICED LUXE期間限定店購買ICED LUXE奢華冰藍系列的顧客，即可登記成爲 ghd ICE LIST專屬會員，尊享ghd每周驚喜禮遇，將由11月7日至聖誕每周解鎖(共8周)，總值超過$2,300。