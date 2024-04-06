GigaSports太古城中心分店新登場！限時購物優惠/試用HOKA Safesize 3D足測機

GigaSports 太古城中心分店近日以全新面貌亮相，店面經過重新規劃，展現出明亮時尚的風格，為顧客提供更優質的購物體驗。店內匯聚了眾多人氣運動品牌及裝備配件，讓運動愛好者能夠輕鬆一站式地選購所需產品。新張期間內消費滿指定金額，即可減$50或送你le coq sportif 索繩購物袋，店內亦可率先體驗 HOKA Safesize 3D足測機，即睇內文詳情！

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GigaSports 店內率先體驗 HOKA Safesize 3D足測機 HOKA Safesize 3D 測足機首次進駐香港運動零售店！從現在起至4月14日到GigaSports 太古城中心分店 ，您就可以免費體驗專業足型分析！只需踏上測足機及選擇運動偏好和習慣，即可獲得足型分析結果，包括腳長、寬度、足弓高低等資訊。 完成體驗後follow Instagram 專頁 @gigasportshk @hoka_hongkong，即可獲得HOKA精美毛巾一條* ！