Giordano首度與知名藝術家Liliuhms合作 聯乘推出《Happiness Is…》家庭服裝系列

《Happiness is…》是Liliuhms首度與香港國際時尚品牌合作系列，設計師 Lily Hoang-Zhu 亦於今次的合作中彰顯她向來獨特的藝術觸感，以生動有趣的視覺圖像傳遞正面的訊息，與品 牌精髓設計巧妙融合，創造出一系列令人難忘的時尚單品。

Giordano首度聯乘國際知名藝術家 Lily Hoang-Zhu，合作推出以Liliuhms俏皮設計為主題的《Happiness is…》家庭服裝系列。產品系列以Liliuhms的標誌 性角色名阿 Bun 為主角，為大家傳遞歡樂。是次聯乘服裝系列更會於尖沙咀文遜大廈旗艦店 設有特別櫥窗及佈置，更會舉辦期間限定扭蛋機活動，一於跟隨阿Bun的笑臉到Giordano打卡兼玩遊戲，獲取限量版禮品吧！

跟 Liliuhms 主角阿 Bun 一同傳播快樂和笑聲！

Giordano X Liliuhms聯乘的《Happiness is…》家庭服裝系列，以柔和色調和活力十足印花設計為特色，充滿了趣味和俏皮感。服裝系列中的阿Bun圖案是Liliuhms專為這個聯乘合作而設計，透過阿Bun淘氣的笑容及善於在混亂中發現快樂的天賦，象徵著一種樂觀積極的性格。這個系列不僅有令人印象深刻的童裝，還包括男裝和女裝，旨在塑造出一個年輕而充滿活力的家庭形象。除了簡約可愛的白色阿Bun印花T恤款式外，該系列還推出漸變色調之T裇單品，男童及男裝款式用上淺藍色，女童及女裝款式則用上粉紅色，設計獨特、質料舒適，非常適合今個暑假一家大小到處遊玩探索。整個系列的設計都非常注重細節，同時突顯阿Bun開朗樂天個性，希望寄語大家即使面對逆境，也要保持樂觀積極的態度，尋找生活中的小確幸，享受生活的點滴。