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生活
2024-07-10 17:43:00

GIORDANO X Milk Mocha Bear 跟可愛小熊到旗艦店打卡 獲取限量別注禮品！

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GIORDANO X Milk Mocha Bear 跟可愛小熊到旗艦店打卡 獲取限量別注禮品！

GIORDANO X Milk Mocha Bear 跟可愛小熊到旗艦店打卡 獲取限量別注禮品！

無論是微笑的瞬間、溫暖的擁抱或是幸福滿載的旅程，生活中每一刻盡是喜悅。今個夏季， GIORDANO（佐丹奴）聯乘總是成雙成對、到處玩樂的 Milk Mocha Bear，推出「Enjoy Every Moment」服飾系列，今個夏天陪伴大家一同享受歡樂與溫韾的時光。

購買滿指定數量GIORDANOxMilk Mocha Bear系列服飾 即時打卡獲扭蛋機會

為了讓更多朋友感受到Milk Mocha Bear的活力朝氣，由本年即日起至721日，將會於尖沙咀文遜大廈GIORDANO旗艦店，設置限定主題佈置及特色櫥窗，讓大家可以和Milk Mocha Bear 影相打卡外，更會連續兩個星期六及日（76-7日及713-14日）下午35時免費派發扭扭氣球*，慶祝Milk Mocha Bear首度與香港品牌聯乘合作！除此以外，只要購買滿指定數量的GIORDANO X Milk Mocha Bear系列服飾，並即時打卡，就可獲扭蛋機會一次，獲得限量版Milk Mocha Bear主題公仔*

*活動受有關條款及細則約束，送完即止，詳情請向店員查詢。

尖沙咀文遜大廈地下GIORDANO旗艦店 GIORDANO X Milk Mocha Bear「Enjoy Every Moment」 限定活動 GIORDANO X Milk Mocha Bear「Enjoy Every Moment」 限定活動 GIORDANO X Milk Mocha Bear「Enjoy Every Moment」 限定活動 GIORDANO X Milk Mocha Bear「Enjoy Every Moment」 限定活動 GIORDANO X Milk Mocha Bear「Enjoy Every Moment」 限定活動 GIORDANO x Milk Mocha Bear期間限定別注版筆袋套裝 GIORDANO x Milk Mocha Bear期間限定別注版筆袋套裝 人氣公仔Milk Mocha Bear插畫 只要購買滿指定數量的GIORDANO x Milk Mocha Bear系列服飾，並即時打卡，就可獲扭蛋機會一次 店內展示Milk Mocha Bear人氣插畫 店內展示Milk Mocha Bear人氣插畫 店內空間感十足，滿足粉絲的打卡需要 限量版Milk Mocha Bear主題公仔 限量版Milk Mocha Bear主題公仔

學會珍惜當下 以可愛歡笑傳遞愛的力量！

GIORDANO X Milk Mocha BearEnjoy Every Moment」服裝系列，以兩位軟萌主角的日常生活作為靈感，運用他們可愛形象和溫馨小故事，透過不同的衣物單品，傳遞愛與友誼的美好力量。是次系列將包括多款令人會心微笑的印花T裇，以粉嫩夏日色彩作主色調，充滿活力和溫暖感。凡於任何GIORDANO分店購買Milk Mocha Bear系列T裇即可加HK$5換購精美購物袋；購買3件系列T裇，更可獲贈期間限定別注版筆袋連顏色筆套裝*，延續夏日愉快旅程！

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GIORDANO X Milk Mocha Bear

Enjoy Every Moment 限定活動

日期：202473日至721

地點：尖沙咀文遜大廈地下GIORDANO旗艦店

時間：上午1030分至晚上10

*76-7日及13-14日將於店內免費派發扭扭氣球

(下午3-5)