GIORDANO X Milk Mocha Bear 跟可愛小熊到旗艦店打卡 獲取限量別注禮品！

無論是微笑的瞬間、溫暖的擁抱或是幸福滿載的旅程，生活中每一刻盡是喜悅。今個夏季， GIORDANO（佐丹奴）聯乘總是成雙成對、到處玩樂的 Milk Mocha Bear，推出「Enjoy Every Moment」服飾系列，今個夏天陪伴大家一同享受歡樂與溫韾的時光。

購買滿指定數量 GIORDANOxMilk Mocha Bear 系列服飾 即時打卡獲扭蛋機會

為了讓更多朋友感受到Milk Mocha Bear的活力朝氣，由本年即日起至7月21日，將會於尖沙咀文遜大廈GIORDANO旗艦店，設置限定主題佈置及特色櫥窗，讓大家可以和Milk Mocha Bear 影相打卡外，更會連續兩個星期六及日（7月6-7日及7月13-14日）下午3至5時免費派發扭扭氣球*，慶祝Milk Mocha Bear首度與香港品牌聯乘合作！除此以外，只要購買滿指定數量的GIORDANO X Milk Mocha Bear系列服飾，並即時打卡，就可獲扭蛋機會一次，獲得限量版Milk Mocha Bear主題公仔*。

*活動受有關條款及細則約束，送完即止，詳情請向店員查詢。