GIORDANO X Milk Mocha Bear 跟可愛小熊到旗艦店打卡 獲取限量別注禮品！

無論是微笑的瞬間、溫暖的擁抱或是幸福滿載的旅程，生活中每一刻盡是喜悅。今個夏季， GIORDANO（佐丹奴）聯乘總是成雙成對、到處玩樂的 Milk Mocha Bear，推出「Enjoy Every Moment」服飾系列，今個夏天陪伴大家一同享受歡樂與溫韾的時光。
購買滿指定數量GIORDANOxMilk Mocha Bear系列服飾 即時打卡獲扭蛋機會
為了讓更多朋友感受到Milk Mocha Bear的活力朝氣，由本年即日起至7月21日，將會於尖沙咀文遜大廈GIORDANO旗艦店，設置限定主題佈置及特色櫥窗，讓大家可以和Milk Mocha Bear 影相打卡外，更會連續兩個星期六及日（7月6-7日及7月13-14日）下午3至5時免費派發扭扭氣球*，慶祝Milk Mocha Bear首度與香港品牌聯乘合作！除此以外，只要購買滿指定數量的GIORDANO X Milk Mocha Bear系列服飾，並即時打卡，就可獲扭蛋機會一次，獲得限量版Milk Mocha Bear主題公仔*。
*活動受有關條款及細則約束，送完即止，詳情請向店員查詢。
學會珍惜當下 以可愛歡笑傳遞愛的力量！
GIORDANO X Milk Mocha Bear「Enjoy Every Moment」服裝系列，以兩位軟萌主角的日常生活作為靈感，運用他們可愛形象和溫馨小故事，透過不同的衣物單品，傳遞愛與友誼的美好力量。是次系列將包括多款令人會心微笑的印花T裇，以粉嫩夏日色彩作主色調，充滿活力和溫暖感。凡於任何GIORDANO分店購買Milk Mocha Bear系列T裇即可加HK$5換購精美購物袋；購買3件系列T裇，更可獲贈期間限定別注版筆袋連顏色筆套裝*，延續夏日愉快旅程！
GIORDANO X Milk Mocha Bear
「Enjoy Every Moment」 限定活動
日期：2024年7月3日至7月21日
地點：尖沙咀文遜大廈地下GIORDANO旗艦店
時間：上午10時30分至晚上10時
*7月6-7日及13-14日將於店內免費派發扭扭氣球
(下午3-5時)