Glampalm x Davines修護造型夾套裝 直髮捲髮同時導入修護髮絲

頭皮與髮絲的老化速度比肌膚還要快，加上女生不時電髮染髮，更令髮絲脆弱無彈性，毛躁無光澤。韓國造型夾品牌Glampalm，推出可以導入營養的GP225震動導入修護造型夾，更與意大利護髮品牌Davines合作， 合推「GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝」，內有東方美人護髮系列，滋潤髮絲同時抗氧化抗衰老。

Glampalm X Davines修護造型夾套裝 直髮捲髮同時導入修護髮絲

輸出每分鐘達 8,000 次微震 GP225震動導入修護造型夾的「微震動導入修護功能」，獨有60度微溫導入護髮 (Clinic Mode) 及微震動模式(VIB Mode)，輸出每分鐘達8,000次微震，將修護精華導入到髮絲。其中「微震動模式」需配合專用矽膠夾套一同使用，每次導入只需要5至10分鐘，即可將護髮產品功效最大化，髮絲瞬間亮澤，充滿彈性又易梳，輕鬆修護秀髮。

Glampalm X Davines修護造型夾套裝 直髮捲髮同時導入修護髮絲

11 段可自由調節恆溫溫度 導入修護造型夾的發熱板，加入專利Healing Stone礦物陶瓷塗層，增加負離子釋放量，令秀髮更柔順亮澤。經國外大學測試證實，用家持續使用造型夾28天後，能有效地把頭髮所受的熱力傷害減到最低，更設有11段可自由調節恆溫溫度，用家可根據髮質、髮色或造型所需來調節溫度，使髮絲保持亮澤。

浮動夾板設計 締造立體捲髮 GP225造型夾的浮動夾板設計，令發熱板可向上下左右斜傾，更能貼服頭髮及均勻傳熱，捲髮扭動更輕鬆，減少造型時拉扯造成的頭髮斷裂。造型時打開微震動模式 (VIB Mode)，輸出每分鐘達8,000次微震，有助減低造型過程中頭髮與頭髮磨擦的傷害，輕鬆打造充滿彈性的捲髮，捲度自然持久。

造型前護髮貼士 除了利用 GP225 的導入修護功能外，於造型前或乾髮時，使用Davines 東方美人護髮系列，有助抗氧化抗衰老，同時滋潤髮絲，增加頭髮光澤柔順度，並減低熱力傷害，一個小動作就可以增加髮絲光澤強韌度。加上蘿蔻的獨特香氣，使髮絲持香一整天。 Glampalm X Davines GP225 專業 2 合 1 震動修護亮澤造型套裝 ．Glampalm GP225 震動導入修護造型夾 ．Davines OI 東方美人護髮噴霧 50ml ．Davines OI 東方美人護髮油50ml