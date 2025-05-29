Glint獨家進駐香港Sephora 限定Beauty Studio體驗區/送扇形化妝刷/購物優惠

韓國LG集團旗下的美妝品牌Glint by VDIVOV最近登陸香港，獨家進駐Sephora。品牌以名稱中的「Glint」代表的「閃耀光芒」為創作靈感，推出一系列散發璀璨閃爍光茫的美妝產品，王牌產品包括高光棒、光影粉、光影液及珠光胭脂。Glint更由即日起至6月18日，在Sephora 中環IFC分店設立限定Beauty Studio體驗專區，讓大家與美妝顧問進行一對一諮詢，找到最適合自己的色調與化妝風格。Sephora Online及門市購物，更有一系列購物優惠。

Glint備有多個不同色調及風格的美妝系列，包括底妝、胭脂及高光等產品種類，讓用家配搭使用。品牌的暢銷產品包括不同質感的高光Highlighter：Baked Highlighter、Stick Highlighter及Liquid Highlighter，能應付由自然健康光澤至精緻奪目高光妝效需要，配合人氣Baked Blush使用，可增添輪廓立體度及改善氣色。

韓國LG集團旗下的美妝品牌Glint by VDIVOV最近登陸香港，獨家進駐Sephora。

Glint 王牌產品｜烘焙光影粉 Baked Highlighter 多功能光影粉，採用TERRA-COTTA Technology的烘焙概念配方，帶來不乾燥、順滑且不飛粉的輕盈質地，如絲綢般柔軟；可廣泛地應用於臉頰、眼部及身體各個部位，帶來細膩且奢華的珠光光澤。備有8個色號，呈現不同妝容風格。

Glint 王牌產品｜保濕高光棒 Stick Highlighter 由王牌產品Baked Highlighter演變而成的高光打亮膏，採用三重疊層系統設計，能鎖住肌膚水分，完美融合於肌膚，打造由肌底散發的原生亮澤效果。3款色調為不同膚色帶來明亮好氣息。 可直接使用於皮膚或以指尖輕輕塗抹，營造濃厚光澤感覺；以粉撲輕輕拍打塗抹，則能展現由內而外散發的細膩光彩。

Glint 王牌產品｜光影液 Liquid Highlighter 水潤啫喱配方加入高濃度高光澤純油成分，帶來不黏膩且貼合的細膩光澤。薄而精巧的刷頭設計，方便使用於眼頭、臥蠶、鼻樑及嘴唇等狹窄位置；光影液有皇牌香檳珠光、透明水感及透明閃爍3種色號，令肌膚底妝看起來水潤及富有光彩，增添3D立體豐盈效果。

Glint 王牌產品｜烘焙珠光胭脂 Baked Blush 經歷Glint烘焙工藝而成的胭脂產品，有別於傳統粉末型腮紅，Baked Blush能提供更濕潤且順滑的柔軟貼膚感受。備有6種溫暖色調及及3種冷色調，可單獨使用單一色號，或混合搭配多種顏色來打造更立體、精緻的妝容。蘊含細膩珠光顆粒，於不同光線角度反射下能營造出低調而奢華的光澤顯色效果。

Glint 王牌產品｜保濕珠光妝前乳 Pearl Base 蘊含Glamorous Glow Complex及Rosy Glow Pearl 成分，能鎖住肌膚水分，打造出持久瑩潤且帶有玫瑰珠光的光澤底妝效果，讓肌膚像玫瑰般絢麗盛放；可用於化妝前當作保濕型珠光隔離霜或與粉底液混合使用，讓肌膚綻放光芒與粉嫩氣息。

Glint 保濕珠光妝前乳 Pearl Base $155