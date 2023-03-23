GLYCEL全護高效細胞再生系列 升級版7重修護 供肌膚細胞營養

護膚是女人的終身事業，但隨著年齡的增長，肌膚細胞加速衰老，當開心大笑時，臉上會呈現細紋，睡覺時留在臉上的枕頭摺痕久久未能消失，或要等半日皮膚才回復原來的狀態，這說明膠原蛋白逐漸流失。瑞士護膚品牌GLYCEL升級版全護高效細胞再生系列，蘊含7重修護能量──人蔘精華、六胜肽、鯊烯、黃豆絲蛋白、桑根精華等，為肌膚調配全效營養餐，深入肌膚細胞，有效延緩老化、消炎修復、減淡紋理、保濕鎖水、增加彈性及緊緻度、深層滋養等7重功效，營養層層遞進，由內而外賦活肌膚再生力。
淨肌三重奏
1. 高效活膚潔面乳：性質溫和，有效地清除面上污垢，呵護敏感肌膚，令肌膚變得幼滑，水分充盈。($380/130ml)
2. 高效保濕調膚露：性質溫和，柔軟肌膚，全面保濕、有助促進後續產品吸收。($380/130ml)
3. 高效舒緩修護啫：蘊含天然抗炎精華，具消炎、舒緩、鎮靜、癒合及退紅功效，達致預防粉刺和痘痘作用。($400/15ml)
活肌四步曲
1. 高效鎖水活膚修護乳：建立肌膚保濕微環網，鎖緊水分同時輔助其他產品吸收，提升肌膚抵抗力，延緩過早衰老。($680/30ml)
2. 高效活肌亮澤精華：喚醒細胞活躍度，注入養分，推動膠原彈網，令肌膚變得緊緻，充滿活力。($880/30ml)
3. 高效活膚滋潤日霜：提升肌膚保護能力，幫肌膚吸收活膚元素，鞏固肌底健康，令肌膚回復水潤、亮澤。($850/50g)
4. 高效活膚滋潤晚霜：增加細胞存氧量，養潤細胞，肌膚回復潤澤與緊緻。($930/50g)
凍齡盈眸
- 高效眼部修護精華：快速滲透，養分直達皮膚底層，能改善循環、提升彈性，令眼睛回復神采。($840/15ml)
- 高效眼部緊膚啫喱：微生素微生球體，為眼部注入營養改善眼袋及浮腫。($620/15ml)
- 高效緊緻滋潤眼霜：保濕緊緻，長效保護，有效預防鬆弛。($820/15g)
- 高效緊緻修護眼膜：增加細胞活力，改善血液循環和新陳代謝，減少浮腫、黑眼圈及皺紋。($670/30g)