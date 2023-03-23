GLYCEL全護高效細胞再生系列 升級版7重修護 供肌膚細胞營養

護膚是女人的終身事業，但隨著年齡的增長，肌膚細胞加速衰老，當開心大笑時，臉上會呈現細紋，睡覺時留在臉上的枕頭摺痕久久未能消失，或要等半日皮膚才回復原來的狀態，這說明膠原蛋白逐漸流失。瑞士護膚品牌GLYCEL升級版全護高效細胞再生系列，蘊含7重修護能量──人蔘精華、六胜肽、鯊烯、黃豆絲蛋白、桑根精華等，為肌膚調配全效營養餐，深入肌膚細胞，有效延緩老化、消炎修復、減淡紋理、保濕鎖水、增加彈性及緊緻度、深層滋養等7重功效，營養層層遞進，由內而外賦活肌膚再生力。

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