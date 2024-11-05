GLYCEL 40周年推冷凍膠原凝時空煥膚膠囊 先凍齡緊膚後逆齡抗氧

不少女士都渴望逆轉肌齡，瑞士護膚品牌GLYCEL今年迎來40周年，推出The Pure Collagen冷凍膠原凝時空煥膚膠囊：以醫療級「冷凍」技術凝結的高濃度活性純深海膠原，結合諾貝爾得獎技術「Exosome幹細胞外泌體」，兩者混合即可凝時逆齡Freeze & Rebirth，還原緊緻彈滑。品牌更請來人氣男團MIRROR成員Jeremy(李駿傑)與Stanley(邱士縉)出席記者會，分享忙於拍攝MIRROR「團綜」的趣事，亦大讚Pure Collagen之強勁。

冷凍膠原凝時空煥膚膠囊結合高濃度活性純深海膠原「冰肌膠原珠（Pure Collagen Pearls）」及諾貝爾得獎超幹細胞「奇蹟復活精華（Pure Collagen Serum）」，先冰封凍齡Freeze，後復活逆齡Rebirth，使用時只要將兩者簡單混合即可使用，配合G-PowerLift+離子射頻緊膚儀更提升吸收力。

冰肌膠原珠：高濃度活性純深海膠原 「冰肌膠原珠」採用醫療級「冷凍昇華乾燥（Freeze Drying）」技術，提煉出超高濃度冰封深海膠原再「除淨昇華」，只保留最純淨、最高活性的膠原蛋白，而且冰封後擁有更高穩定性，能在最親膚狀態下被肌膚吸收，深度滲透至肌膚底層填補日常的膠原流失、高效激活肌膚彈性，同時長效補水鎖水，達致凍齡緊膚的美肌功效，1粒冰肌膠原珠好比10支膠原蛋白安瓶。