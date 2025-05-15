GLYCEL Skin Spa全新i-YOGA撥筋小顏刀及熱磁筋膜刀 排毒塑型+提升立體輪廓

夏天將至，女士們又要準備為背心短裙而努力，不過除了做運動，去水腫都非常重要。GLYCEL Skin Spa最近一次過推出全新i-YOGA「電波撥筋小顏刀」及「熱磁筋膜刀」，分別針對面部及身體，深入肌肉筋膜層進行修復，達致面部緊緻提拉、豐滿內外輪廓；同時為身體排毒塑型、去水腫，輕鬆躺著修身。
i-YOGA兩款「電波撥筋小顏刀」及「熱磁筋膜刀」，結合中醫淋巴通絡及撥筋刮痧、西方射頻熱療、印度高溫瑜伽、醫學生物科技、物理量子共震5大技術，將電波、按摩、熱療、舒筋、運動合而為一，喚醒肌膚細胞。
「電波撥筋小顏刀」重塑黃金三角比
面部可分成上、中、下三區，並構成青春倒三角；而肌膚結構又分為表、中、底層。i-YOGA 「電波撥筋小顏刀」將面部問題分層及分區針對性處理，由上半面、面中段、下半面，以及內外雙輪廓，全面照顧倒三角區，重塑黃金比例。
i-YOGA「電波撥筋小顏刀」透過射頻透熱療法，於肌膚產生電磁能量導入，量子共震每秒470,000次，使肌底溫度提升5-7°C，促進膠原及彈性蛋白增生，撫平細紋，提升緊緻彈性；配合特製小顏刀及獨家經絡撥筋手法，鬆解面部筋結及疏通淋巴管道，將肌膚底層毒素撥走，促進面部脂肪代謝，達致V面小顏、蘋果肌提升，做到內輪廓立體、外輪廓緊緻，同時令膚質白嫩細嫩。
「熱磁筋膜刀」 同步塑型瘦身
另一款則是用於身體，健康筋膜如一層充滿彈性的「保鮮紙」，當筋膜處於不平衡狀態，便會形成筋膜黏連，血液循環變差，除了引發痛症，更會影響身形體態。i-YOGA「熱磁筋膜刀」透過CET電容溫熱技術和RET抗阻熱能療法，針對表層肌肉及深層組織如關節、筋腱、韌帶和脂肪進行熱療，令體內核心溫度提高，刺激及擴張血管流動，增加營養供應和代謝，排走多餘水分及毒素，舒緩肌肉繃緊，同時針對難以消除的肚腩、副乳、小腿肌肉、斜方肌、虎背熊腰。
i-YOGA「熱磁筋膜刀」附有3款醫療級的深層射頻筋膜刀，因應身體不同部位大小設計，以射頻刺激深層軟組織產生熱能，再配合軟組織鬆動術，可破壞及抑制筋膜間的黏連增長，同時針對處理腹部脂肪，促進細胞組織再生，重現腰線。