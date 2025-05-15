GLYCEL Skin Spa全新i-YOGA撥筋小顏刀及熱磁筋膜刀 排毒塑型+提升立體輪廓

夏天將至，女士們又要準備為背心短裙而努力，不過除了做運動，去水腫都非常重要。GLYCEL Skin Spa最近一次過推出全新i-YOGA「電波撥筋小顏刀」及「熱磁筋膜刀」，分別針對面部及身體，深入肌肉筋膜層進行修復，達致面部緊緻提拉、豐滿內外輪廓；同時為身體排毒塑型、去水腫，輕鬆躺著修身。

i-YOGA兩款「電波撥筋小顏刀」及「熱磁筋膜刀」，結合中醫淋巴通絡及撥筋刮痧、西方射頻熱療、印度高溫瑜伽、醫學生物科技、物理量子共震5大技術，將電波、按摩、熱療、舒筋、運動合而為一，喚醒肌膚細胞。

「電波撥筋小顏刀」重塑黃金三角比

面部可分成上、中、下三區，並構成青春倒三角；而肌膚結構又分為表、中、底層。i-YOGA 「電波撥筋小顏刀」將面部問題分層及分區針對性處理，由上半面、面中段、下半面，以及內外雙輪廓，全面照顧倒三角區，重塑黃金比例。

i-YOGA「電波撥筋小顏刀」透過射頻透熱療法，於肌膚產生電磁能量導入，量子共震每秒470,000次，使肌底溫度提升5-7°C，促進膠原及彈性蛋白增生，撫平細紋，提升緊緻彈性；配合特製小顏刀及獨家經絡撥筋手法，鬆解面部筋結及疏通淋巴管道，將肌膚底層毒素撥走，促進面部脂肪代謝，達致V面小顏、蘋果肌提升，做到內輪廓立體、外輪廓緊緻，同時令膚質白嫩細嫩。