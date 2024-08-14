GOT7 Bam Bam攜新專輯《BAMESIS》回歸 10月來港舉行簽唱會

Bam Bam新歌《LAST PARADE》MV，用了很多法西斯式符號。

韓團男團GOT7泰籍成員Bam Bam，剛推出個人solo專輯《BAMESIS》，並於今日宣布舉行全球巡演，香港為其中一站舉辦簽售會及showcase的地點。 以往曾與GOT7成員一同到訪香港的Bam Bam，今次首次單獨來港演出，期望為香港鳥寶寶(GOT7 fans暱稱)展現新的一面。《BAMESIS》香港簽售會定於10月20日舉行，當日Bam Bam肯定會大派福利，與fans近距離接觸，更會隨機抽選6位幸運粉絲逐個與Bam Bam自拍，買得越多專輯就越高機會入圍簽售會，以及獲得自拍名額。

Bam Bam宣布10月來港演出《BAMESIS》。

Bam Bam表示，希望快點見到各位fans：「好想在簽售會與大家近距離接觸，在我腦海裡記住每位鳥寶寶的臉孔，希望大家多多支持我新Bam Bam！」想與「王文王」留下珍貴回憶，就要到官方渠道，購買Bam Bam新專輯獲得參加簽售會資格。

同日舉行的showcase，詳情將於稍後公布，今次fans可以獨霸Bam Bam一整天之餘，時隔1年多攜新專輯回歸的Bam Bam，將會帶來多首新歌給fans，各位鳥寶寶記得留意主辦方公布詳情。 《 Bam Bam [BAMESIS] Fan Sign in Hong Kong 》詳情： 日期： 2024 年 10 月 20 日 ( 下午 2 時 ) 地點：將個別以電郵通知中獎粉絲 購票及查詢： https://www.eventbrite.hk/e/bambam-bamesis-fansign-event-in-hong-kong-tickets-959282629167?aff=oddtdtcreator