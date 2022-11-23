Green Common打造「林嘉欣x生活 Kids Club 」網店獨家限量聖誕禮盒 為大眾帶來窩心綠色聖誕

聖誕節即將來臨，Green Common藉著佳節傳遞綠色聖誕的喜悅，精挑細選多款人氣純素產品作聖誕限定禮品之選，配合簡約環保包裝，保護地球資源同時突顯獨特心思。其網店更獨家發售「林嘉欣x生活 Kids Club」限量聖誕禮盒，禮盒內容別具意義，送禮自用皆能感受箇中真摯心意。
環保包裝聖誕限定禮品
市面上的聖誕禮籃大多數都使用塑膠包裝，但Green Common聖誕禮籃尤其注重健康及環保包裝，特意採用環保水溶性膠袋#INVISIBLEBA包裝，顧客拆開包裝後，只需將水溶性膠袋置於 80°C或以上的熱水浸泡數分鐘即可被溶解，無毒之餘亦不會造成微塑膠，可有效地保護海洋和環境。今年Green Common更利用#INVISIBLEBA包裝，推出三款售價分別為港幣988元、港幣588元及港幣168元聖誕禮籃及禮物包，精心挑選多款純素產品，包括Green Common自家品牌滋味健康零食、純素朱古力及純素美酒等。
獨家發售「林嘉欣x生活Kids Club」限量聖誕禮盒
除了聖誕禮籃及禮物包，Green Common網店更獨家發售「林嘉欣x生活Kids Club」限量聖誕禮盒，禮盒內附本地有機糙米一包(500克)，以及由林嘉欣小姐親手製作的陶碗兩個。禮盒設計由林嘉欣小姐一手籌劃，概念源自嘉欣和家人於疫情期間參加了生活Kids Club的「親子稻米種植工作坊」，親身到元朗學習種米的體驗。半年的學習不僅讓嘉欣及家人更加近大自然，亦深切體會到種米過程的艱辛，每粒米得來不易，令小朋友學懂珍惜糧食的重要性。
嘉欣學習陶藝已經有兩年的時間，她有感種米跟製作陶瓷很相似，過程同樣很不容易，她每次完成作品後，都有一份滿滿的幸福感，因此她希望藉著推出這款生活KidsClub的禮盒跟大家分享這份心情，同時透過是次與香港米農合作，推廣本地有機米之餘，讓更多人認識及支持稻米種植工作坊，對種米過程有更深了解。
Green Common網店聖誕禮籃及節日精選產品專區︰https://www.greencommon.com/eshop/tc/explore/be-kind-or-i-ll-tell-santa-2022.html