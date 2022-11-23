Green Common打造「林嘉欣x生活 Kids Club 」網店獨家限量聖誕禮盒 為大眾帶來窩心綠色聖誕

聖誕節即將來臨，Green Common藉著佳節傳遞綠色聖誕的喜悅，精挑細選多款人氣純素產品作聖誕限定禮品之選，配合簡約環保包裝，保護地球資源同時突顯獨特心思。其網店更獨家發售「林嘉欣x生活 Kids Club」限量聖誕禮盒，禮盒內容別具意義，送禮自用皆能感受箇中真摯心意。

環保包裝聖誕限定禮品

市面上的聖誕禮籃大多數都使用塑膠包裝，但Green Common聖誕禮籃尤其注重健康及環保包裝，特意採用環保水溶性膠袋#INVISIBLEBA包裝，顧客拆開包裝後，只需將水溶性膠袋置於 80°C或以上的熱水浸泡數分鐘即可被溶解，無毒之餘亦不會造成微塑膠，可有效地保護海洋和環境。今年Green Common更利用#INVISIBLEBA包裝，推出三款售價分別為港幣988元、港幣588元及港幣168元聖誕禮籃及禮物包，精心挑選多款純素產品，包括Green Common自家品牌滋味健康零食、純素朱古力及純素美酒等。