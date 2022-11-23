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生活
2022-11-23 18:26:22

Green Common打造「林嘉欣x生活 Kids Club 」網店獨家限量聖誕禮盒 為大眾帶來窩心綠色聖誕

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Green Common的聖誕禮籃及禮物包包裝環保之餘，網店更獨家發售「林嘉欣x生活Kids Club」限量聖誕禮盒，別具心意。

Green Common的聖誕禮籃及禮物包包裝環保之餘，網店更獨家發售「林嘉欣x生活Kids Club」限量聖誕禮盒，別具心意。

聖誕節即將來臨，Green Common藉著佳節傳遞綠色聖誕的喜悅，精挑細選多款人氣純素產品作聖誕限定禮品之選，配合簡約環保包裝，保護地球資源同時突顯獨特心思。其網店更獨家發售「林嘉欣x生活 Kids Club」限量聖誕禮盒，禮盒內容別具意義，送禮自用皆能感受箇中真摯心意

環保包裝聖誕限定禮品

市面上的聖誕禮籃大多數都使用塑膠包裝，但Green Common聖誕禮籃尤其注重健康及環保包裝，特意採用環保水溶性膠袋#INVISIBLEBA包裝，顧客拆開包裝後，只需將水溶性膠袋置於 80°C或以上的熱水浸泡數分鐘即可被溶解，無毒之餘亦不會造成微塑膠，可有效地保護海洋和環境今年Green Common更利用#INVISIBLEBA包裝，推出三款售價分別為港幣988元、港幣588元及港幣168元聖誕禮籃及禮物包，精心挑選多款純素產品，包括Green Common自家品牌滋味健康零食、純素朱古力及純素美酒等。

Green Common聖誕禮籃及禮物包│Warmness禮物包 港幣168元│包括 6 件精選產品︰ Green Common純素朱古力薄薄脆片（香蕉拖肥味）、Green Common純素天然果汁軟糖（金桔檸檬味）、Green Common零罪感朱古力、牛油果脆片、Mindful Sparks薑餅人薑啤（附送 Green Common麻質禮物袋）。 Green Common聖誕禮籃及禮物包│Joyfulness聖誕禮籃（網店限定）港幣588元│Green Common 純素朱古力薄薄脆片（香蕉拖肥味）、Green Common 純素天然果汁軟糖（金桔檸檬味）、Green Common 零罪感朱古力、Sparkling Rose Extra Dry “Muse”、Nextfood 即 食燕麥片、NOMS楓彩迷迭胡桃、Theo & Philo 香濃黑朱古力 粉、MCOT 愛·花茶、Mindful Sparks 薑餅人薑啤。 Green Common聖誕禮籃及禮物包│Kindness 聖誕禮籃（網店限定）港幣988元│包括 11 件精選產品︰CORRECTO Tempranillo、Sparkling Sweet Moscato "So Easy"、Green Common 純素朱古力薄薄脆片（香蕉拖肥味及咖啡味）、Green Common純素天然果汁軟糖（芒果及金桔 檸檬味）、Green Common 零罪感朱古力、好茶養生聖誕花茶禮盒、OP! Sweet Vegan Snow Ball Cookie Boxset、NOMS芝士香蔥腰果、Theo & Philo 純素朱古力套裝。

獨家發售「林嘉欣x生活Kids Club」限量聖誕禮盒

除了聖誕禮籃及禮物包，Green Common網店更獨家發售「林嘉欣x生活Kids Club」限量聖誕禮盒，禮盒內附本地有機糙米一包(500)，以及由林嘉欣小姐親手製作的陶碗兩個。禮盒設計由林嘉欣小姐一手籌劃，概念源自嘉欣和家人於疫情期間參加了生活Kids Club的「親子稻米種植工作坊」，親身到元朗學習種米的體驗。半年的學習不僅讓嘉欣及家人更加近大自然，亦深切體會到種米過程的艱辛，每粒米得來不易，令小朋友學懂珍惜糧食的重要性。

嘉欣學習陶藝已經有兩年的時間，她有感種米跟製作陶瓷很相似，過程同樣很不容易，她每次完成作品後，都有一份滿滿的幸福感，因此她希望藉著推出這款生活KidsClub的禮盒跟大家分享這份心情，同時透過是次與香港米農合作，推廣本地有機米之餘，讓更多人認識及支持稻米種植工作坊，對種米過程有更深了解。

「林嘉欣 x 生活 KidsClub 聖誕禮盒」將於12月5日起開始發售，售價港幣1000元，限量150套。 「林嘉欣 x 生活 KidsClub 聖誕禮盒」將於12月5日起開始發售，售價港幣 1000 元，限量150套。 「林嘉欣 x 生活 KidsClub 聖誕禮盒」將於12月5日起開始發售，售價港幣 1000 元，限量150套。 禮盒由林嘉欣一手籌劃內附本地有機糙米及她親手製作的陶碗兩個。

Green Common網店聖誕禮籃及節日精選產品專區︰https://www.greencommon.com/eshop/tc/explore/be-kind-or-i-ll-tell-santa-2022.html

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