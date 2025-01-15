GROWN ALCHEMIST綠意美學限定店進駐ifc 免費體驗15分鐘手部刮痧/送修復護手霜

澳洲天然護膚品牌GROWN ALCHEMIST日前進駐香港國際金融中心商場，開設綠意美學期間限定店，限定店糅合自然與科研美學的療癒空間，也是品牌旗艦店（預計2025年4月開幕）的序章，店內提供品牌亞洲首創的手部刮痧療程，完成後更可獲贈修復護手霜。

GROWN ALCHEMIST進駐ifc，開設綠意美學期間限定店。

手部身體套裝滋養身心 期間限定店以「都市綠洲」為設計靈感，矗立於空間的生命植物牆，為繁忙的都市生活注入活力綠意。期間限定店特別提供專業的手部刮痧療程及皮膚分析服務，由專業導師為顧客提供個人化護理建議。現場更有多款手部、及身體套裝，價錢由$180起，天然成分在冬日滋養身心，是大方又貼心的新年禮物。

限時免費體驗 15 分鐘手部刮痧 GROWN ALCHEMIST 更同時宣布推出亞洲首創的手部刮痧療程，療程採用品牌王牌的護手霜，加上各種高效植物精華油，以金屬刮痧版，針對數碼時代常見的手部疲勞問題，為繁忙的都市專業人士提供高效而便捷的護理方案，短短15分鐘的快速療程，即可改善手部微循環，紓緩雙手肌肉疲勞，做完後令肌膚回復活力與光澤。

GROWN ALCHEMIST宣布推出亞洲首創的手部刮痧療程，針對數碼時代常見的手部疲勞問題。

GROWN ALCHEMIST現提供首階段限定推廣，限時免費體驗15分鐘快速手部刮痧，每位客人護理後更可獲贈20毫升修復護手霜一支(總價值$350)！優惠期由即日起2月28日，適用於香港各大 GROWN ALCHEMIST專櫃。每人限享一次，數量有限，額滿即止。

開幕尊享禮遇 為慶祝 ifc 期間限定店開幕，GROWN ALCHEMIST 特別預備兩重購物禮遇： 1. 迎新煥活體驗 ．刮痧手部舒緩療程（20分鐘） ．精選王牌產品體驗裝 2. 開幕獨家購物禮遇 ．凡購物滿$500 即可獲贈65毫升修復護手霜一支 (價值$180) *以上優惠只限國際金融中心期間限定店換領。