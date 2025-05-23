GU太古城店今日開幕 率先預覽CHIIKAWA聯乘系列+限時優惠｜新店關注組

太古城店開幕期間帶來連串禮遇，包括5月16日至22日，一連7天舉辦商場展覽率先展示CHIIKAWA聯乘系列商品，成為GU會員更可享小禮品乙份；開幕首3日完成指定任務可享自拍館拍照機會；開幕首日於GU太古城店作任何購物即有機會參與扭蛋機遊戲乙次，獲取原創插畫襟章乙個；首1,000名太古城店購物之會員可享$30線上線下優惠券；開幕首周（5月23日至29日）購物淨額滿$450，即可以$1換購可摺疊便攜網袋！

GU闊別一年後，再度進駐港島區太古，新店於今日（5月23日）開幕，提供男、女、TEEN及童裝。開幕期間更帶來多個限定驚喜，包括CHIIKAWA聯乘系列展覽、$30線上線下優惠券、送原創插畫襟章等！

為慶祝GU新店開幕， GU將一連7天於太古城店（店前位置）展示CHIIKAWA聯乘系列重點商品。5月16至22日凡於指定時間親臨GU「太古城店開幕限定」商場展覽，下載GU手機應用程式並成功登記成為會員，可獲贈GU原創插畫貼紙5張。

5月23日至5月25日期間，於指定時段親臨GU太古城店並完成指定任務 ，即可於店前位置享「自拍館拍照機會」。

5月23日期間，凡於GU太古城店作任何消費，即可參與GU扭蛋機遊戲，獲取GU原創插畫襟章。必須出示日期為5月23日並由GU太古城店發出之有效購物收據正本方可參與扭蛋機遊戲，每張收據最多可享扭蛋機會。

5月23至29日期間，凡於GU太古城店單次購物淨額滿$450之顧客(不包括購物袋收費)，即可以$1換購可摺疊便攜網袋。

GU太古城店驚喜5｜ $30 線上線下優惠券

5月23至29日期間，首1000名於GU太古城店購物的顧客(必須掃描會員條碼)，可獲取「$30線上線下優惠券」乙張。優惠券使用期限為2025年5月30日至6月29日。

GU太古城店驚喜6｜新店限時注目價格

為慶祝GU太古城店開幕，新店首週（5月23日至29日）將推出獨家快閃優惠，以感謝價格回饋顧客。一連兩週感謝節亦將於同日全線開鑼。