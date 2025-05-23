GU太古城店今日開幕 率先預覽CHIIKAWA聯乘系列+限時優惠｜新店關注組

GU闊別一年後，再度進駐港島區太古，新店於今日（5月23日）開幕，提供男、女、TEEN及童裝。開幕期間更帶來多個限定驚喜，包括CHIIKAWA聯乘系列展覽、$30線上線下優惠券、送原創插畫襟章等！
新店開幕限時驚喜
太古城店開幕期間帶來連串禮遇，包括5月16日至22日，一連7天舉辦商場展覽率先展示CHIIKAWA聯乘系列商品，成為GU會員更可享小禮品乙份；開幕首3日完成指定任務可享自拍館拍照機會；開幕首日於GU太古城店作任何購物即有機會參與扭蛋機遊戲乙次，獲取原創插畫襟章乙個；首1,000名太古城店購物之會員可享$30線上線下優惠券；開幕首周（5月23日至29日）購物淨額滿$450，即可以$1換購可摺疊便攜網袋！
GU太古城店驚喜1｜率先預覽CHIIKAWA聯乘系列
為慶祝GU新店開幕， GU將一連7天於太古城店（店前位置）展示CHIIKAWA聯乘系列重點商品。5月16至22日凡於指定時間親臨GU「太古城店開幕限定」商場展覽，下載GU手機應用程式並成功登記成為會員，可獲贈GU原創插畫貼紙5張。
GU太古城店驚喜5｜$30線上線下優惠券
5月23至29日期間，首1000名於GU太古城店購物的顧客(必須掃描會員條碼)，可獲取「$30線上線下優惠券」乙張。優惠券使用期限為2025年5月30日至6月29日。
GU太古城店驚喜6｜新店限時注目價格
為慶祝GU太古城店開幕，新店首週（5月23日至29日）將推出獨家快閃優惠，以感謝價格回饋顧客。一連兩週感謝節亦將於同日全線開鑼。
GU太古城店
開幕日期：2025年5月23日（五）
開幕時間：上午11時
分店地址：太古路18號太古城中心401店