GU康城店12月6日開幕 8大開幕優惠率先睇 有機會贏PS5

東京時尚品牌GU全新分店即將於12月6日進駐康城，提供男、女及童裝。開幕期間更有8大限定優惠，包括送出「LOHAS Rink溜冰場」門票及優惠券、首1000名康城店購物之會員可享$30線上線下優惠券、開幕首兩週購物淨額滿$450，可以$1換購可摺疊便攜網袋乙個；參與PlayStation有獎活動即有機會贏取PlayStation 5主機！即睇優惠詳情！

GU康城店12月6日開幕 8大開幕優惠率先睇 有機會贏PS5

驚喜 1 ：親臨康城商場攤位活動，完成指定任務即可獲取小禮品 為慶祝GU新店開幕，GU將一連四天於康城商場指定位置擺放攤位活動，12月5至8日凡於指定時間親臨GU「康城店開幕限定」商場攤位，即可參與挑戰拋圈圈遊戲；下載GU手機應用程式並成功登記成為會員，可獲贈GU原創手繪襟章乙個。數量有限，送完即止！ 活動時段及位置 日期：12月5日（四）12:00 - 20:00；12月6日（五）至12月8日（日）11:00 - 21:00； 地點：Event Space II, 3/F, The LOHAS (鄰近「康城站」地鐵站A出口，經扶手電梯往3樓位置)

驚喜 2 ：完成指定 Instagram 任務，即有機會換領「 LOHAS Rink 溜冰場」指定門票 12月6至12日期間，凡親臨GU康城店並於Instagram追蹤「GU Hong Kong」帳戶、讚好及分享指定帖文至IG story，即有機會換領LOHAS Rink溜冰場「平日免費入場門票(早場)」及「門票買一送一」優惠券每款乙張。(每日名額50份)

驚喜 3 ：新店首兩週購物滿額禮遇 12月6至19日期間，凡於GU康城店單次購物淨額滿$450之顧客(不包括購物袋收費)，即可以$1換購可摺疊便攜網袋乙個。 驚喜 4 ：參與有獎活動 即有機會獲得 PlayStation 重磅好禮 12月6至19日期間，完成以下步驟即有機會贏得PlayStation5主機（價值$3,780）乙部 (頭獎1名) 、《宇宙機器人》遊戲兌換代碼（價值$468）乙個 (二獎1名) 或 指定GU造型配飾組合（價值$377）乙份 (三獎共3名)！ 參加步驟： ①成為GU會員並於康城店單次購物淨額滿$900（包含最少一件PlayStation™特別企劃商品） ②追蹤GU香港官方Instagram，讚好有獎遊戲帖文並留言「你喜愛PlayStation及GU的原因」 ③填妥指定活動表格以記錄相關收據證明及個人資料 活動表格連結

驚喜 5 ：會員專享購物禮遇 12月6至12日期間，首1000名於GU康城店購物的顧客(必須掃描會員條碼)，可獲取「$30線上線下優惠券」乙張。優惠券使用期限為2024年12月16日(一)至2025年1月16日(四)。 驚喜 6 ：網店下單門店自提獨家禮遇 12月6至12日期間，凡於GU官方網絡旗艦店單次購物淨額滿$200並選擇康城店自提為配送方式 ，即可獲贈GU環保袋(大碼) 。數量有限，先到先得，送完即止。

驚喜 7 ：新店限時注目價格 為慶祝GU康城店開幕，新店一連兩週推出獨家快閃優惠，以感謝價格回饋顧客！第一彈由12月6至12日，第2彈限定優惠由12月13日至19日，詳細優惠內容將GU香港官方網絡旗艦店或社交平台公佈，敬請留意！ 驚喜 8 ：「康城店限定」 GU Osharista 時尚顧問預約服務 GU Osharista致力為顧客提供穿搭提案，塑造具備個人風格的造型。想體驗由GU時尚顧問為您提供的「一對一穿搭建議」服務？立即預約登記，親臨康城店獲取專屬穿搭靈感。 活動日期：12月20日(五)至12月22日(日) 預約Google form (成功預約之參加者，將收到店舖電話以確認預約) GU 康城店分店詳情： 開幕日期：2024年12月6日（五） 開幕時間：上午11時 分店地址：將軍澳康城路1號康城3樓331-332, 341A & 341B店