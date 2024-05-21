GU感謝節5月24日開鑼 送$30線上線下優惠券/ $500買到全身穿搭

東京時尚品牌GU將於5月24日至6月6日一連兩週舉行夏季感謝節，送上連串人氣單品貼心回饋，包括指定女裝上衣震撼價$99兩件、簡約男裝上衣及圖案襯衣、大熱男女裝褲或裙款單品，及可愛度滿分的童裝商品等。此外，GU會員凡於感謝節期間購物滿$300即送$30優券，讓大家以優惠價格搭配出喜愛的夏日穿搭風格！

GU感謝節5月24日開鑼 送$30線上線下優惠券/ $500買到全身穿搭

第一週夏日精選單品：男女裝上衣及下裝單品 感謝節期間，女裝指定上衣將推出$99兩件震撼組合價格，色彩繽紛的配色為悶熱夏天帶來點綴。此外，男裝簡約T恤及圖案襯衣亦同時進行優惠。男裝熱賣Dry Double Face Hoodie，雙面織紋的連帽衞衣帶有自然光澤感，輕鬆包辦日常外出穿搭；Open Collar Shirt(Bandana)則以特色佩斯利圖案設計取勝，不論單穿或作開胸襯衣均時尚獨特。 今季GU男女裝下身單品亦細心加入設計元素，女裝Denim Wrapped Shorts採用斜線裙褲設計，讓你安心活動零拘束；大熱Parachute Cargo Pants呈現降落傘般的寬闊輪廓，穿出立體造型感；男裝Chef Shorts，橡筋褲頭設計方便易穿；注目份量感Parachute Pants，男女均可輕鬆駕馭，塑造型格休閒感。

以人氣單品襯出「 $500 時尚穿搭」 GU近日掀起「$500時尚穿搭」挑戰，以$500有限預算襯出多元化的造型。GU今季推出多款具工裝風格的流行單品，採用簡潔俐落的剪裁，為看似簡單的日常穿搭注入設計細節。以下精選「感謝節第一週」優惠單品，搭配出男女裝「$500時尚穿搭」推薦！ 女裝主打日常休閒風格 ：上身以橙啡色調的短版T恤為內襯，外搭辨識度高的皺褶吊帶背心 (感謝節組合價: $99兩件)，塑造時尚層次美感。下身穿上清爽功能性工裝長裙，裙襬加入束繩設計可隨意改變輪廓。配上夏日必備的圓弧夾趾涼鞋，輕盈厚底設計配合柔軟舒適觸感，讓你時刻輕鬆走動。 男裝主打清爽舒適的工裝風格：上身以純白內襯T恤搭配尼龍寬鬆短袖外套，胸口位置加入翻蓋口袋設計，方便外出時放置物品。下身則襯以今季大人氣尼龍工裝短褲，褲身兩側採用工裝拉鍊口袋設計，展現鮮明俐落風格。配上備出色緩震功能的經典帆布鞋，舒適同時輕鬆搭配多變風格。

童裝系列優惠 GU同時考慮到小童的日常穿著需要，於感謝節期間推出一系列童裝商品優惠，包括Oversized Graphic T-shirt (Logo) 採用100%舒適棉質，左胸位置加入圖案設計令造型更具獨特個性；Denim Chef Shorts採用柔軟牛仔布材質，微寬闊剪裁適合各種戶外出遊場合；2WAY Ribbed Camisole Dress可選用兩種穿著方式的T恤及連身裙設計，盡享一衣多穿風格；Tiered Culottes蓬鬆蛋糕裙褲，讓孩子自在遊玩。