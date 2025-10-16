GU美麗華廣場店10.17開幕 設6大優惠 $199限量福袋/買滿$600送水杯/飛天小女警系列登場

日本連鎖服裝品牌GU再開新店！ 尖沙咀美麗華廣場店將於10月17日開幕，並於推出6大新張優惠。當中包括開幕首三日推出$199福袋和滿額即送限量水杯，粉絲買滿$500更有機會與洪嘉豪Kaho見面互動！

尖沙咀美麗華廣場店將於10月17日開幕

新店位於美麗華廣場2樓，繼續帶來男女服裝、少女系列、童裝、鞋履飾物及內衣等，滿足粉絲不同需求。新店開幕同時推出多項優惠： 開幕特別企劃「 Chance to meet Kaho 」 即日起至10月25日期間，顧客於門店或網店買滿$500，並填妥表格即有機會參與10月31日舉行的「Y2K 自製串珠吊飾工作坊」，與Kaho近距離見面！ 《飛天小女警》系列限定登場 開幕當日，GU將會推出《飛天小女警》系列新品，並於美麗華廣場店及網店限定發售。10月17至23日，新店增設主題打卡位，不妨與最愛角色合照。

首三天開幕限定福袋 開幕首周，新店推出限量$199福袋，內含3件男裝或女裝指定秋冬單品。福袋每日限量60份，不妨入手。 開幕首兩周購物優惠 10月17至23日期間，顧客在美麗華廣場店買滿$600，即送不銹鋼水杯連飲管。 網店限時優惠 10月17至23日期間，在網店買滿$300，並選擇於美麗華廣場店自提，即享全單$30折扣。 限時驚喜價格 新店開幕首周推出獨家優惠，超過19款人氣商品以驚喜價發售。

GU美麗華廣場店 營業時間：上午11點至下午10點 (星期日至四及公眾假期)； 上午11點至下午11點 (星期五、六及公眾假期前一天) 分店地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓215-23號舖