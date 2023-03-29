Gucci Horsebit 1955再掀熱潮？NewJeans Hanni加持鮮紅馬鞍手袋、新款Top Handle Bag上架

剛成為Gucci全球品牌大使的NewJeans Hanni，早前出席完秋冬時周騷之後，近期又為品牌加持，Gucci Horsebit 1955有新款上架。早幾年1955馬鞍包一上陣成為搶手IT Bag，品牌今季要將系列帶回時尚潮流，不只大推空姐包款，更推出新袋型，Top Handle Bag、長形單肩袋，這個春夏季，又回到Horsebit 1955的世界！

今次Horsebit 1955系列，找來NewJeans Hanni拍攝廣告之外，亦有《美人魚》Halle Bailey與《創造安娜》的Julia Garner。三人分別都拿著最經典的馬鞍包，鮮紅、啡色和黑色款。即使手袋上架一段日子，還是經典最迷人、最熱銷，到現在都長期熱賣。