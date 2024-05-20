Guerlain慶祝世界蜜蜂日 限量版水凝黑蜂活肌蜜/蜂姿旅館工作坊

5月20是世界蜜蜂日，為宣揚這個重要日子，Guerlain由5月20日至5月22日舉行為期3日的籌款計劃，目標是募集100萬歐元的善款，以強化「Guerlain保育蜜蜂計劃」，品牌亦特別推出由法國藝術家ONIRIQ設計的限量版的殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜。 限量版殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜，結合 Guerlain科研團隊精選的強效蜂皇產物，令肌膚修護速度快9倍，肌膚變得飽滿，更顯年輕。活肌蜜質感獨特，兼具護膚油的豐潤、水的輕盈和精華素的修護功效，其清爽配方由95%天然來源成分構成，並蘊含特效微珠，即時滋潤肌膚，水盈輕爽質感不會對肌膚造成負擔。

Guerlain限量版殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜

限量版殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜，結合 Guerlain科研團隊精選的強效蜂皇產物，令肌膚修護速度快9倍，肌膚變得飽滿，更顯年輕。活肌蜜質感獨特，兼具護膚油的豐潤、水的輕盈和精華素的修護功效，其清爽配方由95%天然來源成分構成，並蘊含特效微珠，即時滋潤肌膚，水盈輕爽質感不會對肌膚造成負擔。 法國藝術家 ONIRIQ 繽紛設計 動態黑蜂蜜修護科技將Guerlain科研團隊精選的多種強效蜂皇產物融合：非凡的烏埃尚島黑蜂蜂蜜（產自法國布列塔尼），加上另外3種蜂蜜，均來自未受破壞的島嶼（科西嘉島、伊卡利亞島和奧蘭群島），再融匯獨家蜂皇漿而製成，這種獨家技術能加快肌膚的天然修復機制運作。限量版殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜，更由法國藝術家ONIRIQ設計，為升級版水凝黑蜂活肌蜜創作繽紛閃亮的包裝。

蜜蜂是 Guerlain 的品牌象徵，亦是王牌護膚品的核心成分。

捐出 1 百萬歐元 由2024年5月20日至5月 22日，在品牌專門店或到官網 GUERLAIN.COM購物，其中20%的銷售額，包括發售限量版殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜，將會撥捐予Guerlain蜜蜂保育計劃（Guerlain for Bees Conservation Programme）。 期間限定「蜂姿旅館工作坊」 親享蜜糖回禮 為慶祝5.20世界蜜蜂日及保育蜜蜂盡一分力，品牌誠邀大家由即日起至2024年6月30日，在法國嬌蘭專門店或專櫃，以$300預約費(可全數兌換產品)參加與本地養蜂保育團體——生態先鋒合作之「蜂姿旅館工作坊」，將可親手打造蜂之旅館放在城市内及養蜂場，讓授粉使者繁衍下一代，締造可持續的世界，完成後更可獲贈殿級蜂皇禮品1份 (價格$199)。品牌將於7月邀請客人再親臨店舖，享用蜜蜂生產的蜜糖回禮。