GUNDAM BASE香港旗艦店詳情曝光 3款模型獨家開賣/模型製作工作坊

THE GUNDAM BASE旗艦店詳情曝光 3款模型獨家開賣/模型製作工作坊

THE GUNDAM BASE正式登陸香港，全港首間旗艦店將於12月20日在九龍啟德雙子匯2期開幕。THE GUNDAM BASE作為BANDAI NAMCO ASIA官方旗艦設施，亦是全球高達模型愛好者的聖地，新店集高達模型銷售、主題展覽、製作體驗及周邊商品於一身。為維持足夠體驗空間，旗艦店在開業期間將以登記預約抽選形式安排進場，即睇詳情！

神高達巨型半身立像全球獨家亮相

集模型、精品銷售、主題展覽與製作體驗於一身 THE GUNDAM BASE繼於日本、韓國、中國內地、台灣及泰國設立分店後，首度進軍香港，開設全港首間官方旗艦店，選址啟德雙子匯的2期SNDO三道，店舖佔地近 4,500平方呎，將提供高達模型販售、主題展覽、互動製作體驗以及豐富周邊商品。

THE GUNDAM BASE香港首間官方旗艦店，佔地近 4,500平方呎

神高達連底座高度達 8 米 為慶祝香港首間旗艦店開幕，THE GUNDAM BASE帶來極具代表性的機體、出自《機動武鬥傳G高達》的 「神高達」，以1:2巨型半身立像姿態震撼登場，連底座高度達8米，氣勢磅礡，神高達以其標誌性必殺技「石破天驚拳」及「明鏡止水」狀態聞名，加上主角杜門・卡遜的熱血形象，深受香港高達迷愛戴，是格鬥型機體的經典代表，今次專為香港店打造的巨型立像更是全球獨有！立像背部更設有層次漸變的「日輪」特效，重現動畫中的經典動作，視覺震撼力十足。同場亦設有象徵THE GUNDAM BASE品牌精神的特別配色高達 1.8 米高 RX-78-2 立像，讓高達迷前來拍照留念。

THE GUNDAM BASE首間官方旗艦店將於12月20日開幕

特別加入香港本土情懷 為連結本地文化，THE GUNDAM BASE更特別融合香港獨特景觀與高達世界觀，特別打造以香港特色景點為背景的情景模型，結合香港標誌性景觀與高達機體，呈現獨特的視覺效果。同時，旗艦店設有高達發展歷程回顧展，展出歷代《機動戰士高達》系列中多款經典主角機體，引領觀眾穿越時空，回顧自1979年以來高達世界的演變與經典時刻，細味各代駕駛員與其駕駛機體的故事。

高達工廠體驗區 重塑模型生產線 THE GUNDAM BASE 更特別設置以高達模型工廠為主題的互動體驗區，場內布滿模型原材料膠粒，重塑Bandai模型生產線的現場氛圍。此外，活動區將不定期舉辦高達模型製作工作坊，由專業導師指導初學者學習組裝模型的基礎技巧，親身體驗模型製作的樂趣。工作坊的報名詳情及最新活動資訊，將於THE GUNDAM BASE HONG KONG官方社交媒體平台公布。

THE GUNDAM BASE設置以高達模型工廠為主題的互動體驗區

THE GUNDAM BASE 獨家模型 THE GUNDAM BASE 店內提供逾100款高達模型及主題精品，包括多款THE GUNDAM BASE的獨家商品。重點推介本年「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」限定的3款高達模型。包括RG 1/144 RX-78-2 高達 Ver.2.0（THE GUNDAM BASE 限定配色）、MG 1/100 飛翼高達零式EW Ver.ka （循環再造色 / 霓虹粉）、MG 1/100迷惘高達紅色機 （循環再造色 / 霓虹粉）。除了限定模型外，店內亦發售高達卡牌遊戲、精緻擺設、收藏玩具、主題服飾及絨布公仔等多款商品，滿足不同高達愛好者的收藏需求。

THE GUNDAM BASE首間官方旗艦店將於12月20日開幕。

開業期間須預先登記 以抽選形式安排進場 THE GUNDAM BASE 香港旗艦店資訊 開業日期：2025年12月20日起 營業時間：上午11時至下午8時 地點：香港九龍啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803號舖