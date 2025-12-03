GUNDAM BASE 12月20日啟德開幕 網傳巨型神高達立像 一細節反映充滿香港元素

GUNDAM BASE 12月20日啟德開幕 網傳巨型高達立像 一細節反映充滿香港元素

香港首間高達模型官方旗艦店THE GUNDAM BASE，一直有傳12月開幕，最近有網民在啟德港鐵站發現官方的宣傳海報，上面寫有「12月20日開幕」，更有網民發布一張商舖裝修期間相片，見到舖面正在搭建一台「神高達」立像，有指高度達到兩層樓高，引起高達迷熱烈討論！

啟德港鐵站有GUNDAM BASE的宣傳海報，上面寫有「12月20日開幕」。

GUNDAM BASE是萬代南夢宮(Bandai Namco)官方營運的高達模型旗艦店，在日本東京及上海等地的GUNDAM BASE都設有1:1的高達立像，其中台場佇立的獨角獸高達模型有21.7米高，是高達迷的朝聖之地，而位於上海的自由高達立像亦有18米高，是當地的人氣地標。不少網民都關注香港啟德的GUNDAM BASE，會否有類似的1:1高達像，但網民們均認為香港租金貴，相信難以成事。

另外，有網民在facebook的高達群組，以及連登討論區發布照片，相中可見GUNDAM BASE的舖位正上方有一台高達像，身體及背景開始成形，估計有1至2層樓高，不少眼利網民即時認出是《機動武鬥傳G高達》內的「神高達(GOD GUNDAM)」！

有網民貼上GUNDAM BASE內的相片，內有一台相信是《機動武鬥傳G高達》內的「神高達(GOD GUNDAM)」。

《機動武鬥傳 G 高達》充滿香港元素 值得一提的是，這個系列故事發生在未來假想的「新香港」，內有大量香港元素，例如首相是黃潤發，造型亦是周潤發在英雄本色的mark哥造型，也有愛吃巧克力這個賭神習慣；當年的ost插曲更是廣東歌，日本製作方特地找來香港作詞人和歌手製作。另有大量香港場景，有滿滿霓虹招牌的街景、有雙層巴士及竹棚架上的打鬥場口，高達在香港降落的地方更是啟德機場！如今高達重臨啟德，顯示GUNDAM BASE今次在港插旗，亦花了不少心思。