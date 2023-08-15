Häagen-Dazs中秋大抽獎 全年365日免費雪糕/零距離欣賞岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤音樂會

Häagen-Dazs雪糕月餅65折早鳥優惠進入倒數最後兩星期，品牌加碼推出獎品豐富的中秋驚喜大抽獎！巨獎得獎者可獨得Häagen-Dazs 365張免費單球雪糕電子劵，以及4張「A Taste of Moon Paradise」音樂會現場門券，而其他大獎得獎者亦可獲贈兩張音樂會現場門券，以及價值超過$1,000的雪糕產品。
另外，Häagen-Dazs「A Taste of Moon Paradise」音樂會除了早前公布的岑寧兒（Yoyo）之外，梁釗峰以及陳宗澤（CY）亦會加盟演出，今次也是3位歌手首度同台合作。參加抽獎，即有機會親臨銅鑼灣皇室堡專門店零距離細賞Yoyo、釗峰及CY與ChillGOOD Live Band的現場傾力演出，屆時3位歌手會獻唱多首以「月」為題的應節歌曲，並一同細嚐多款法式朱伊紋印花雪糕月餅，一同迎接中秋佳節。
Häagen-Dazs Club現有或新登記會員憑會員卡號碼，於推廣期8月15至28日內於專門店或eShop單一消費滿$138，即可自動參加中秋大抽獎一次，若單一消費包含雪糕月餅禮券則自動額外獲得多一次抽獎機會，消費次數越多，中奬機會越大。
詳情請瀏覽活動網址：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/hk_tc/promotion-offers/event/2023HDconcert
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活動推廣日期：即日至2023年8月28日
音樂會日期：2023年9月11日（星期一）
演出歌手：岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤
演出地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡2樓212號舖Häagen-Dazs