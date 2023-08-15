Häagen-Dazs中秋大抽獎 全年365日免費雪糕/零距離欣賞岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤音樂會

Häagen-Dazs雪糕月餅65折早鳥優惠進入倒數最後兩星期，品牌加碼推出獎品豐富的中秋驚喜大抽獎！巨獎得獎者可獨得Häagen-Dazs 365張免費單球雪糕電子劵，以及4張「A Taste of Moon Paradise」音樂會現場門券，而其他大獎得獎者亦可獲贈兩張音樂會現場門券，以及價值超過$1,000的雪糕產品。

另外，Häagen-Dazs「A Taste of Moon Paradise」音樂會除了早前公布的岑寧兒（Yoyo）之外，梁釗峰以及陳宗澤（CY）亦會加盟演出，今次也是3位歌手首度同台合作。參加抽獎，即有機會親臨銅鑼灣皇室堡專門店零距離細賞Yoyo、釗峰及CY與ChillGOOD Live Band的現場傾力演出，屆時3位歌手會獻唱多首以「月」為題的應節歌曲，並一同細嚐多款法式朱伊紋印花雪糕月餅，一同迎接中秋佳節。