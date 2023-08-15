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2023-08-15 15:05:39

Häagen-Dazs中秋大抽獎 全年365日免費雪糕/零距離欣賞岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤音樂會

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Häagen-Dazs中秋大抽獎 全年365日免費雪糕/零距離欣賞岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤音樂會

Häagen-Dazs中秋大抽獎 全年365日免費雪糕/零距離欣賞岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤音樂會

Häagen-Dazs雪糕月餅65折早鳥優惠進入倒數最後兩星期，品牌加碼推出獎品豐富的中秋驚喜大抽獎！巨獎得獎者可獨得Häagen-Dazs 365張免費單球雪糕電子劵，以及4張「A Taste of Moon Paradise」音樂會現場門券，而其他大獎得獎者亦可獲贈兩張音樂會現場門券，以及價值超過$1,000的雪糕產品。

Häagen-Dazs中秋大抽獎 全年365日免費雪糕/零距離欣賞岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤音樂會

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另外，Häagen-DazsA Taste of Moon Paradise」音樂會除了早前公布的岑寧兒（Yoyo）之外，梁釗峰以及陳宗澤（CY）亦會加盟演出，今次也是3位歌手首度同台合作。參加抽獎，即有機會親臨銅鑼灣皇室堡專門店零距離細賞Yoyo、釗峰及CYChillGOOD Live Band的現場傾力演出，屆時3位歌手會獻唱多首以「月」為題的應節歌曲，並一同細嚐多款法式朱伊紋印花雪糕月餅，一同迎接中秋佳節。

岑寧兒 Yoyo 梁釗峰 陳宗澤CY Chan
Häagen-Dazs驚喜中秋大抽獎

Häagen-Dazs驚喜中秋大抽獎

Häagen-Dazs Club現有或新登記會員憑會員卡號碼，於推廣期81528日內於專門店或eShop單一消費滿$138，即可自動參加中秋大抽獎一次，若單一消費包含雪糕月餅禮券則自動額外獲得多一次抽獎機會，消費次數越多，中奬機會越大。

Häagen-Dazs「A Taste of Moon Paradise」音樂會將於銅鑼灣皇室堡專門店舉行。 Häagen-Dazs雪糕月餅65折早鳥優惠進入倒數最後兩星期 Häagen-Dazs雪糕月餅65折早鳥優惠進入倒數最後兩星期 Häagen-Dazs雪糕月餅65折早鳥優惠進入倒數最後兩星期

詳情請瀏覽活動網址：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/hk_tc/promotion-offers/event/2023HDconcert

加入Häagen-Dazs會員網址：https://members.haagen-dazs.com.hk/tc/join-us

活動推廣日期：即日至2023828

音樂會日期：2023911日（星期一）

演出歌手：岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤

演出地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡2212號舖Häagen-Dazs

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