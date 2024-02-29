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生活
2024-02-29 15:14:22

Häagen-Dazs國際婦女節優惠 專門店滿$100減$38/創辦人Rose雪糕杯限定登場

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Häagen-Dazs國際婦女節優惠 專門店滿$100減$38/創辦人Rose雪糕杯限定登場

Häagen-Dazs國際婦女節優惠 專門店滿$100減$38/創辦人Rose雪糕杯限定登場

Häagen-Dazs共同創辦人Rose Mattus，早於60年代已無懼「男主外、女主內」的世俗眼光，成為雪糕研發家丈夫Reuben的最佳拍檔，令Häagen-Dazs成為知名的雪糕品牌。Häagen-Dazs今年趁著「藉國際婦女節」犒賞女性，由即日起至312日期間推出「Cheers to her!」推廣優惠。

Häagen-Dazs國際婦女節優惠 專門店滿$100減$38/創辦人Rose雪糕杯限定登場

Häagen-Dazs國際婦女節優惠 專門店滿$100減$38/創辦人Rose雪糕杯限定登場

連串新品及優惠包括：法式心動‧雪糕馬卡龍禮盒、掌心玫瑰造型雪糕、令派對氣氛更歡快的快樂無限（8球自選口味雪糕連窩夫薄脆及鮮果），以及於全港22 Häagen-Dazs專門店單一消費任何雪糕產品滿$100，即減$38的窩心優惠。除此之外，Häagen-Dazs專門店亦為此企劃推出創辦人Rose限量版雪糕杯。

全新！法式心動 ‧ 雪糕馬卡龍禮盒（6件）$388 全新！掌心玫瑰造型雪糕 $149 快樂無限（8球自選口味雪糕水果及窩夫薄脆） $122

消費任何雪糕產品滿$100$38

大家只要於「Cheers to her!」活動期間蒞臨Häagen-Dazs專門店，即可享單一消費任何雪糕產品滿$100$38的期間限定優惠，讓甜蜜幸福滋味點亮生活日常。是次雪糕產品消費滿$100即減$38的推廣優惠不能與會員優惠同時使用，只限外賣。詳情請向店員查詢。

Häagen-Dazs國際婦女節優惠 專門店滿$100減$38/創辦人Rose雪糕杯限定登場

Häagen-Dazs國際婦女節優惠 專門店滿$100減$38/創辦人Rose雪糕杯限定登場

創辦人Rose特別版雪糕杯慶祝國際婦女節 期間限定推出

Rose Mattus以「Dont Hold Back」精神，給世界各地女性作楷模，今年Häagen-Dazs於全球推出創辦人特別版雪糕杯，Rose肖像以普普風的俐落爽快畫風，及溫柔和諧的粉彩色調，設計出剛柔兼備且時尚的雪糕杯。只要於3月期間蒞臨指定Häagen-Dazs專門店選購任何家庭裝雪糕，即可以期間限定的特別版雪糕杯盛載細膩幼滑的雪糕，數量有限，售完即止！

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創辦人Rose特別版雪糕杯

創辦人Rose特別版雪糕杯

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