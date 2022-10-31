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2022-10-31 20:56:19

Häagen-Dazs派對冰袋套裝 · 迪士尼系列 米奇／美妮／唐老鴨造型冰袋連12件雪糕＋雪糕批

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Häagen-Dazs迪士尼派對冰袋套裝

Häagen-Dazs迪士尼派對冰袋套裝

繼早前推出迪士尼雪糕蛋糕後，Häagen-Dazs再次與迪士尼合作，推出一系列的特色雪糕產品為大家預備好冬日歡聚的甜品，打造派對的歡樂滋味。率先登場的是「Häagen-Dazs™派對冰袋套裝 · 迪士尼系列」，精美冰袋內含12件雪糕產品，多款口味輕鬆滿足眾人喜好，另附送$50雪糕火鍋現金券、$50雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券。

限定冰袋以迪士尼最具代表性的角色米奇、米妮及唐老鴨為造型設計，並以立體面貌呈現，三位經典主角還原基本步，以復古造型與大家開Party，沿用紅、粉紅、藍三種主角配色為主調，別具收藏價值。冰袋背面亦各有特色，將三位主角獨有的輪廓和特徵注入設計之中，包括米奇經典的紅褲造型、讓人無可抗拒的唐老鴨尾巴，以及米妮與米奇的可愛笑臉，各迪士尼粉絲萬勿錯過。Häagen-Dazs迪士尼系列陸續將有其他聯乘產品於即將推出，敬請密切留意Häagen-Dazs社交平台公佈。

 

12款雪糕產品

朱古力杏仁脆皮雪糕批 (80ml) x 1

士多啤梨脆皮雪糕批 (80ml) x 1

士多啤梨雪糕迷你杯 (75ml) x 3

朱古力雪糕迷你杯 (75ml) x 3

哈密瓜雪糕迷你杯 (75ml) x 2

咖啡雪糕迷你杯 (75ml) x 2

 

推出日期：10月26日起

鎖售點：7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市

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