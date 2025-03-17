Häagen-Dazs真果脆皮批系列 2款必食新品 香芒熱情果/蜜桃紅桑子

Häagen-Dazs 2款真果脆皮批$34

如果你自問是Häagen-Dazs粉絲，除了品牌經典絲滑的雪糕外，一定有品嚐過Häagen-Dazs的果香雪葩以及脆皮雪糕批系列，而這次真果脆皮批系列就將Häagen-Dazs三種人氣產品結合，推出香芒熱情果脆皮批 以及蜜桃紅桑子脆皮批，讓大家一次過品嚐到三重口感。



香芒熱情果脆皮批($34)以清新酸爽的熱情果雪葩配搭香甜味濃的芒果雪糕，外層的香檸白朱古力脆皮混入芒果脆粒，一口咬下去，香脆的外皮夾雜着絲滑雪糕和冰爽雪葩，三重口感層層遞進，香甜、酸爽、清新的味道在口中交纏，叫人難忘。蜜桃紅桑子脆皮批($34)則選用了香甜的蜜桃雪糕和微酸的紅桑子雪葩，二者互相暉映，散發出濃郁清新的果香，外層的紅桑子白朱古力脆皮混合了紅桑子脆粒，三重紅桑子口感和味道在蜜桃雪糕和白朱古力的襯托下更顯奢華迷人。