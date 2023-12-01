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生活
2023-12-01 13:00:00

Häagen-Dazs聖誕倒數Day Day賞 送雪糕/主題樂園入場劵/Apple Store禮品卡

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聖誕倒數Day Day賞 送雪糕/主題樂園入場劵/Apple Store禮品卡

聖誕倒數Day Day賞 送雪糕/主題樂園入場劵/Apple Store禮品卡

Häagen-Dazs月前為迎接冬日推出全新堅果雪糕系列，隨著聖誕的腳步愈來愈近，Häagen-Dazs將再下一城，在124日至24日期間，於官方Instagram@haagendazs_hong_kong）推出堅果雪糕系列——聖誕倒數DayDay賞，化身聖誕老人每日大派禮品，與大家一同迎接聖誕！

Häagen-Dazs聖誕倒數Day Day賞 送雪糕/主題樂園入場劵/Apple Store禮品卡

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IG Reels小遊戲每日派禮物 留言即中獎

活動期間，Häagen-Dazs每日將於官方Instagram專頁上發出以全新冬日堅果雪糕系列為主題的聖誕影片，所有影片將拼湊出5種不同風格的聖誕Nutty Wonderland，每段聖誕影片將包含一條問題或指定密碼，大家只需follow官方Instagram@haagendazs_hong_kong）帳號並於當日晚上11:59前留言回答問題或指定密碼，完成即有機會贏得以下豐富禮物。

第一賞—限定大激賞：

留言回答影片的問題，Häagen-Dazs將根據當天的任務準則挑選出得獎者，每日送出豐富禮物，包括多個Häagen-Dazs禮遇、香港海洋公園或友邦嘉年華入場門票、多間食肆如帝逸酒店、The Mira Yamm、海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊餐飲優惠劵，及購物禮遇如Apple Store禮品卡等，過百份食、買、玩禮物等。

Apple Store $100 禮品卡 Häagen-Dazs禮遇 香港海洋公園入場門票

第二賞—人人有獎：

於活動影片帖文內回覆當天的指定密碼，即可獲得Häagen-Dazs產品買一送一及其他豐富禮品，人人有份，永不落空！禮劵優惠將每日更新，記得每日留意影片，參加遊戲享盡所有禮遇！

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