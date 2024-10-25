Häagen-Dazs聯乘KYUBI推兩款限定冰袋套裝 嬴走豐富禮品！KYUBI行李牌/買一送一優惠/現金券

秋冬來臨，正是與好友相聚舉辦節日派對的好時機，Häagen-Dazs首次與時尚品牌KYUBI合作，聯手推出兩款限量派對冰袋套裝！除了設計時尚吸晴外，裡面更有多款經典人氣雪糕產品，當中更有精選版套裝更有日版限定濃厚吉士雪糕三明治！兩款套裝均附有抽獎卡，有機會贏取KYUBI行李牌或優惠券等豐富產品，各位「生粉」絕不能錯過，即睇內文了解詳情。

Häagen-Dazs 首度聯乘 KYUBI 推 2 款派對冰袋

全新的期間限定派對冰袋套裝共有「經典派對冰袋套裝」和「精選派對冰袋套裝」兩款已於即日起全線超市及便利店有售！冰袋設計時尚，適合各種場合，更可自由配搭當中的配件和掛飾，亦是「生粉」應援必備之物！

「經典派對冰袋套裝」的冰袋以標誌性的KYUBI CROSS及Häagen-Dazs字樣作設計，完美融合兩大品牌的元素；而「精選派對冰袋套裝」冰袋的設計概念來自日式「風呂敷」便當袋，袋上的和風花式圖案拼湊成KYUBI獨特的蓮花標誌。

兩款套裝均有六杯人氣迷你杯雪糕，「經典派對冰袋套裝」包含由朱古力脆皮包裹絲滑雪糕的脆皮雪糕批；而「精選派對冰袋套裝」則配以香脆威化夾著濃醇雪糕的雪糕三明治，當中更有首度於香港販售的濃厚吉士朱古力脆皮雪糕三明治。兩款冰袋套裝各有特色，買齊兩款盡享不同層次滋味！

經典派對冰袋套裝

曲奇呍呢嗱脆皮雪糕批 80mL x 1

朱古力杏仁脆皮雪糕批 80mL x 1

士多啤梨脆皮雪糕批 80mL x 1

士多啤梨雪糕迷你杯 100mL x 2

焦糖脆餅雪糕迷你杯 100mL x 1

曲奇呍呢嗱雪糕迷你杯 100mL x 1

呍呢嗱雪糕迷你杯 100mL x 1

比利時朱古力雪糕迷你杯 100mL x 1

精選派對冰袋套裝