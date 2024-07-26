Häagen-Dazs限定抽獎活動 贏Jer柳應廷x MC張天賦音樂會頭5行門票+VIP神秘體驗

Häagen-Dazs由即日起至8月19日期間推出《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》抽獎贏獨家音樂會VIP門票活動，得獎者可獲首5行超景觀門票2張連VIP神秘體驗。即睇詳情！

今次Häagen-Dazs™ 獨家送你《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》首5行超景觀門票 2 張連VIP神秘體驗，樂迷夢寐以求可以進駐前5行位置，坐擁最佳視野兼獲近距離與偶像互動的機會！除了以上大獎外，亦包括《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》Zone C/D門票2張、專門店免費雪糕甜品券及現金優惠券等等合共逾10,000份禮品。 Häagen-Dazs Club 現有或新登記會員，活動期間於專門店或eShop消費滿港幣$300並成功登記，即可獲得一次抽獎機會，滿港幣$600即可獲得兩次抽獎機會，如此類推。買得愈多，中獎機會愈大！

Häagen-Dazs™《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》VIP門票抽獎