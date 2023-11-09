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生活
2023-11-09 15:45:18

Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋｜全新「The Party Duo」脆軟雙享 4款脆點配料 迪士尼外賣雪糕火鍋套裝$399/套

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Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋｜全新「The Party Duo」脆軟雙享 4款脆點配料 迪士尼外賣雪糕火鍋套裝$399/套

Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋｜全新「The Party Duo」脆軟雙享 4款脆點配料 迪士尼外賣雪糕火鍋套裝$399/套

每年冬季Häagen-Dazs™都會推出深受大眾歡迎的雪糕火鍋，今年品牌亦為各位呈獻多款令人驚喜的外賣和堂食雪糕派對提案，其中包括全新登場的「The Party Duo」派對脆軟雙享外賣雪糕火鍋，以及超人氣Häagen-Dazs™ x 迪士尼外賣雪糕火鍋，為家中節日派對更添美味！

Häagen-Dazs™ 「The Party Duo」派對外賣雪糕火鍋

Häagen-Dazs™全新推出的「The Party Duo」派對外賣雪糕火鍋結合香濃朱古力醬、迷你雪糕球，以及 4款全新香脆點拼配料組合，包括朱古力碎、焗杏仁碎、薄脆脆片及脆焦糖粒，香脆可口，讓雪糕口感更上一層樓！「The Party Duo」外賣雪糕火鍋具有兩款火鍋爐供選擇，其中全新配色的「香檳銅」馬賽克火鍋爐經典套裝（$559）散發典雅的銅氣光澤，彰顯低調奢華的品味，喜歡簡約風格的可以選擇六角形幾何火鍋爐（$639），感覺格外精緻華麗，締造浪漫溫馨氛圍。

Häagen-Dazs™迪士尼外賣雪糕火鍋套裝

另外今年亦有小朋友最愛的卡通雪糕火鍋套裝，Häagen-Dazs™ x 迪士尼外賣雪糕火鍋（$399/套），分別有米奇、米妮及唐老鴨三款選擇，套裝已包括造型陶瓷火鍋爐1套、角色造型火鍋叉2支、16個指定口味迷你雪糕球以及朱古力醬1包，適合三五知己一起品嚐！除了外賣到家享受圍爐「脆」味外，Häagen-Dazs™專門店冬日限定Menu同樣相映成「脆」，呈獻Nutty Wonderland堅果盛宴期間限定甜品，下午茶或飯後甜品必食！

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