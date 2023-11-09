Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋｜全新「The Party Duo」脆軟雙享 4款脆點配料 迪士尼外賣雪糕火鍋套裝$399/套

每年冬季Häagen-Dazs™都會推出深受大眾歡迎的雪糕火鍋，今年品牌亦為各位呈獻多款令人驚喜的外賣和堂食雪糕派對提案，其中包括全新登場的「The Party Duo」派對脆軟雙享外賣雪糕火鍋，以及超人氣Häagen-Dazs™ x 迪士尼外賣雪糕火鍋，為家中節日派對更添美味！

Häagen-Dazs™ 「The Party Duo」派對外賣雪糕火鍋

Häagen-Dazs™全新推出的「The Party Duo」派對外賣雪糕火鍋結合香濃朱古力醬、迷你雪糕球，以及 4款全新香脆點拼配料組合，包括朱古力碎、焗杏仁碎、薄脆脆片及脆焦糖粒，香脆可口，讓雪糕口感更上一層樓！「The Party Duo」外賣雪糕火鍋具有兩款火鍋爐供選擇，其中全新配色的「香檳銅」馬賽克火鍋爐經典套裝（$559）散發典雅的銅氣光澤，彰顯低調奢華的品味，喜歡簡約風格的可以選擇六角形幾何火鍋爐（$639），感覺格外精緻華麗，締造浪漫溫馨氛圍。