Häagen-Dazs x TOY STORY雪糕蛋糕大集合 摩天輪集齊角色夠驚喜 圍邊紙勁得意

Häagen-Dazs驚喜推出迪士尼與彼思系列全新雪糕蛋糕「反斗奇兵系列摩天輪」及「反斗奇兵系列三眼仔的幻想天空」，讓大家與親朋好友聚首一堂時分享快樂，延續「Happy to Gather」的歡樂氣氛。承載著大家童年回憶的TOY STORY《反斗奇兵》活力十足，與色彩繽紛的蛋糕互相輝映，配合印上TOY STORY角色的蛋糕圍邊紙，彷彿帶我們在玩具世界中穿梭。玩味十足又精緻的蛋糕造型包裹著Häagen-Dazs經典口味雪糕，喚起大家最真摯的童心，各位TOY STORY迷就不要錯過了！

Häagen-Dazs x TOY STORY │ 反斗奇兵 系 列摩天輪雪糕蛋糕

一個蛋糕集合TOY STORY七個人氣角色：胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔、彈弓狗、泡泡龍與紅心一齊乘坐幸福摩天輪，代表著好友們相聚的美好時光，相當熱鬧。色彩繽紛的蛋糕，中間藍天白雲模仿電影中的「安仔房間」，不禁勾起大家珍貴的童年回憶。由八件預先切好的小蛋糕組合而成，內裡蘊藏Häagen-Dazs™四款皇牌雪糕口味，活力繽紛顏色外層配上至臻美味的雪糕，提供視覺及味覺的雙重享受，輕鬆滿足眾人喜好。

售價：$699 /個

口味：（白色）焦糖脆餅雪糕、（橙色）芒果雪糕、（黃色）士多啤梨雪糕、（啡色）比利時朱古力雪糕

*請於2日前預訂