Haku冬日料理 華麗手法展示美味

搬到中環IFC四樓空中花園的高級料理Haku，行政總廚Rob Drennan與其團隊，繼續突破多國菜餚傳統，創作新無國界料理菜，順應季節變化為菜單帶來驚喜，近日換上全新冬日餐單($1,980/位)，多款賣相精緻且配搭創新的菜式，為老饕帶來極緻華麗美食饗宴。

層層遞進的味覺享受

Rob Drennan設計的新菜單，層層遞進味覺享受，每道菜式均是他與饗客連結的橋樑。打頭陣的北海道海膽配備長炭法式奶油多士及柚子松露汁，以清新柚子松露汁提鮮，簡單品味海膽的鮮甜。另一道打卡美食，必數魚子醬鵝肝，魚子醬配以鵝肝和配柑橘吉士，口感豐腴，柑橘吉士中和了油膩感，恰到好處。

主菜有柚子胡椒煙熏牛小排，以64度慢煮36小時，肉質軟嫩入味，配以柚子胡椒、烤蒜、焦糖洋蔥、黑蒜洋蔥蓉等，層次相當豐富。現正是鴿肥嫩滑的當造時節，Haku推出乳鴿配燉紫椰菜，以牛油、蒜頭及羅勒來烹製法國乳鴿，配上燉紫椰菜、大紅花及黑蒜泥作配搭。當中的醬汁以乳鴿烤骨及覆盆子醋製成，可將提升味道層次。