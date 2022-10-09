Hana初秋限量•珍罕和牛晚宴 品嘗全國至高級鳥取A5和牛

Hana華小料理屋每個季度都有靚牛料理，今個秋季推出限量⽇本極罕最⾼級和⽜之⼀的「⿃取和⽜」盛宴 ，嚴選JA⽇本全農直送食材，套餐除了可品嘗重頭主角：⿃取A5和⽜⾁眼併西冷(⽜涮涮鍋或壽喜燒)，更包括前菜三點盛、刺身四點拼盤、美味即燒串燒拼盤、季節蔬菜盤及讚岐烏冬或⽇本產御飯，最後還有⽇式精緻甜品，而店方更有專業服務員以⼿法正宗即席烹調和⽜，把⽇本風味帶到⾹港。

Hana 初秋限量 • 珍罕和牛晚宴 │ ⿃ 取和 ⽜ 元祖 膽固醇較低更健 康

說到鳥取A5和⽜屬於非常罕有，平均每百頭⽜約只有20 頭達此級別，所以在⽇本很有名，被稱為⽇本和⽜元祖，而⿃取也是全國最早頒發和⽜「出世紙」之地！⿃取最頂級的⽜名為「⿃取和⽜油酸55」，其脂肪中含有55%以上的橄欖油主要成分油酸，膽固醇較⼀般和⽜低，是和⽜迷健康⽽美味的最佳選擇。只有A3級以上及脂肪油酸達55%才有資格叫⿃取和⽜油酸55，平均每百頭⽜，約只有20 頭達此級別；而今次品嘗到的⾁眼，⼀向被視為最珍貴的分割部位，將⽜排部份中⼼的無骨⽜⾁仔細切割，⾁味⽢⾹油潤⽽又不覺膩，當油脂燒透時，散發出濃郁⽜油⾹味，令⼈回味。⽽西冷 為⽜背脊⾁部分，紋理細致⽽柔嫩，油花如⼤理⽯紋，⾁質軟滑具⽜⾹，⾁味油質兩者達致完美平衡，肌⾁與脂肪環環緊扣，比⾁眼位置具⼜感，讓⼈感受最奢華的⽜味享受。

初秋限量•珍罕和⽜晚宴 $1548 (2⼈前)

Hana華⼩料理屋│銅鑼灣登龍街1-29號⾦朝陽中⼼2期 Midtown地下C舖│2895 5677

營業時間│12:00-15:00 18:00-23:30