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2022-10-09 16:30:00

Hana初秋限量•珍罕和牛晚宴 品嘗全國至高級鳥取A5和牛

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Hana初秋限量•珍罕和牛晚宴 品嘗全國至高級鳥取A5和牛

Hana初秋限量•珍罕和牛晚宴 品嘗全國至高級鳥取A5和牛

Hana華小料理屋每個季度都有靚牛料理，今個秋季推出限量本極罕最級和的「取和」盛宴 ，嚴選JA本全農直送食材，套餐除了可品嘗重頭主角：A5⽜⾁眼併西冷(涮涮鍋或壽喜燒)，更包括前菜三點盛、刺身四點拼盤、美味即燒串燒拼盤、季節蔬菜盤及讚岐烏冬或本產御飯，最後還有式精緻甜品，而店方更有專業服務員以⼿法正宗即席烹調和風味帶到⾹港。

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Hana初秋限量珍罕和牛晚宴取和元祖  膽固醇較低更健

說到鳥取A5和屬於非常罕有，平均每百頭約只有20 頭達此級別，所以在很有名，被稱為本和元祖，而取也是全國最早頒發和「出世紙」之地取最頂級的名為「取和油酸55」，其脂肪中含有55%以上的橄欖油主要成分油酸，膽固醇較低，是和迷健康美味的最佳選擇。只有A3級以上及脂肪油酸達55%才有資格叫取和油酸55，平均每百頭，約只有20 頭達此級別；而今次品嘗到的眼，向被視為最珍貴的分割部位，將排部份中無骨⽜⾁仔細切割，⽢⾹油潤又不覺膩，當油脂燒透時，散發出濃郁味，令回味。西冷背脊部分，紋理細致柔嫩，油花如紋，質軟滑具⽜⾹味油質兩者達致完美平衡，與脂肪環環緊扣，比眼位置具感，讓感受最奢華的⽜味享受。

初秋限量珍罕和晚宴 $1548 (2)

Hana料理屋│銅鑼灣登龍街1-29朝陽中2 Midtown地下C舖│2895 5677

營業時間│12:00-15:00 18:00-23:30

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