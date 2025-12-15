Hashtag B連續3日免費派聖誕薑餅人 指定分店限時換領

聖誕氣氛漸濃，人氣連鎖烘焙店 Hashtag B 將於 12 月中舉行一連3日快閃活動，免費派發聖誕薑餅人曲奇。活動期間，只需完成一個簡單步驟，即可於指定時間到指定分店換領一件聖誕限定曲奇，即睇以下活動詳情！

Hashtag B一連3日免費派聖誕薑餅人

是次活動由 Hashtag B 聯同大新銀行舉辦，參加者只需於 12 月 15 日至 12 月 17 日期間，即場讚好大新銀行的 Facebook、Instagram 或 WeChat 官方帳號，即可免費獲贈一件價值 $36 的聖誕薑餅人曲奇，數量有限，送完即止。

免費派發活動只限於銅鑼灣、尖沙咀及旺角三間 Hashtag B 分店進行，各分店均設有指定派發日期及時間。大家即刻Mark低以下日子，於指定時間到相關分店換領。