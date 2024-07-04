hello bear! X 籽曰─茶籽護理沐浴洗髮系列 以天然呵護 迎接夏日挑戰！

準備迎接夏日到來，炎熱的天氣讓各種皮膚和頭皮問題顯現，人們為了保持豐盈順滑的頭髮和細嫩光滑的肌膚費盡心思。hello bear!為你帶來超過99%受訪用家好評之夏日必備《籽曰─茶籽護理沐浴洗髮系列》包括舒緩敏感痕癢及濕疹沐浴露；調理及防脫髮洗髮露；透明質酸滋潤補濕護髮素。「無添加」用最天然的草本成分帶你重回自然，體驗源自古老智慧的純淨呵護。籽曰助你潔淨去油同時消炎殺菌，令頭髮、毛囊、頭皮及皮膚真正回復最佳狀態，讓你在炎炎夏日中仍能保持24小時乾爽潔淨！

不含任何有害化學物質 天然成分具有多種功效

《籽曰─茶籽護理沐浴洗髮系列》的主要功效包括潔淨、消炎、止癢、去屑、豐盈；柔順以及防脫，不含任何有害化學物質，讓你享受潔淨與安心，適合任何人士使用。茶籽中的天然成分具有多種功效，遠勝於各種化學物質，滿足日常清潔頭髮及身體的需要，同時避免毛孔堵塞、皮膚炎、濕疹、各類敏感、荷爾蒙失調等化學成分所引致的皮膚問題。

籽曰承傳漢方茶籽文化 清除化學毒素

在充斥著化學清潔產品的時代，品牌一直在尋求更健康、更天然的清潔方式。人工合成的清潔產品確實方便，但常常對皮膚、頭髮和環境造成潛在傷害和負面影響。籽曰承傳漢方茶籽文化，深信古老的天然智慧，先以茶籽一物多效的天然特性，清除頭髮、毛孔、頭皮及皮膚上殘餘的化學毒素，促進自我修復、回復自然平衡，再以各種獨特配方補濕滋潤，做到真正護髪護膚，讓用家感受大自然帶來的純淨與美好！