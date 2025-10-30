熱門搜尋:
生活
2025-10-30

Hello Kitty生日應援活動加碼 驚喜現身沙田生日派對 免費請你食蘋果肉桂撻

Hello Kitty生日應援活動加碼 驚喜現身沙田生日派對 免費請你食蘋果肉桂撻

Hello Kitty生日應援活動加碼 驚喜現身沙田生日派對 免費請你食蘋果肉桂撻

為慶祝人氣角色Hello Kitty生日，Sanrio特別將11月1日定為「Hello Kitty Day」，並將於當天向所有Sanrio會員派發蘋果肉桂撻，一同分享甜蜜時刻！此外，Sanrio更宣布驚喜加推兩個特備活動。想知道如何獲得免費蘋果肉桂撻以及驚喜活動，即睇以下活動詳情！

Hello Kitty生日應援 Sanrio 免費請你食蘋果肉桂撻

11月1日是Sanrio人氣角色Hello Kitty的生日，Sanrio將於11月1日至3日舉行一連3日的生日慶典活動，期間將於美心西餅免費派發2萬件蘋果肉桂撻。只要在指定期限内於活動連結完成登記，並填寫一位想分享的好友資料，雙方即可各自獲取2個蘋果肉桂撻，一起享受甜蜜滋味！ 

Hello Kitty生日應援 Sanrio 免費請你食蘋果肉桂撻

Hello Kitty生日應援 Sanrio 免費請你食蘋果肉桂撻

Hello Kitty生日應援活動詳情

透過指定 Google Form 填寫好友電郵以贈送兌換券。

事先登記日期：2025年10月24日2:00pm至2025年10月26日

活動連結： https://bit.ly/4hnh931

領取兌換券階段 (10月28日至10月31日)：

受贈好友是會員： 10月28日起在 App 的「我的錢包」收到兌換券。

受贈好友非會員： 需在10月28日收到電郵後按步驟登記成為會員，成功後於10月31日於 App 的「我的錢包」收到兌換券。

兌換日期 (11月1日至11月3日)： 於香港美心西餅分店（部分除外）出示兌換券免費領取。

*活動僅限Sanrio Smile HK App會員參加，非會員如欲參加，需先登記成為會員。

*每位會員最多可贈送五份Hello Kitty蘋果肉桂撻給好友，若曾贈送Hello Kitty蘋果肉桂撻予多於五位好友，系統只會計算頭五位。

*限量兩萬件，先到先得，送完即止

Hello Kitty免費請你食蘋果肉桂撻

Hello Kitty免費請你食蘋果肉桂撻

特備活動一：Hello Kitty快閃沙田生日派對  即場大派蘋果肉桂撻

Hello Kitty將於111 日現身沙田新城巿廣場三期一田百貨Hello Kitty期間限定店，進行快閃生日活動， Hello Kitty屆時亦會親臨現場派發蘋果肉桂撻，以及跟廣大巿民近距離接觸，實行與眾同樂，齊齊開心過生日！（數量有限，送完即止）

Hello Kitty生日快閃詳情：

日期：2025 111 日（周六）

時間（共兩場）：第一場：上午11時至1130分；第二場：正午12時至1230

地點：沙田一田百貨Hello Kitty期間限定店（ 新城市廣場3 2樓一田百貨

Hello Kitty快閃沙田生日派對

特備活動二：蘋果肉桂撻活動加碼 11.4指定地點身穿Hello Kitty服飾即可免費換領

由於第一波「Sanrio會員免費換撻」活動反應熱烈，Hello Kitty決定加推5,000件蘋果肉桂撻，與全港市民一同分享甜蜜時刻以及慶祝Hello Kitty 生日。任何人士於114日身穿Hello Kitty服飾或佩戴相關配件，於全港過百個指定地點即可免費獲得特製Hello Kitty蘋果肉桂撻（數量有限，送完即止），加上設計精美的Hello Kitty包裝紙盒，極具紀念價值！

蘋果肉桂撻活動加碼 設計精美的Hello Kitty包裝紙盒

Hello Kitty Day」活動一覽：

日期 活動 詳情

2025 111 日（共兩場）

第一場：上午11時至1130

第二場：正午12時至1230		 Hello Kitty生日快閃

Hello Kitty將驚喜現身沙田新城巿廣場三期「Hello Kitty期間限定店」，與粉絲近距離互動！參加者不僅有機會獲得特製蘋果肉桂撻，還能與Kitty距離接觸，共度歡樂時光！
2025 114 Hello Kitty生日應援活動加碼 114日只要穿著Hello Kitty服飾或佩戴相關配件，於全港指定美心西餅分店（除新鴻基中心、集團中心外），即可免費獲得蘋果肉桂撻乙件！

 

