Hello Kitty生日應援活動加碼 驚喜現身沙田生日派對 免費請你食蘋果肉桂撻

為慶祝人氣角色Hello Kitty生日，Sanrio特別將11月1日定為「Hello Kitty Day」，並將於當天向所有Sanrio會員派發蘋果肉桂撻，一同分享甜蜜時刻！此外，Sanrio更宣布驚喜加推兩個特備活動。想知道如何獲得免費蘋果肉桂撻以及驚喜活動，即睇以下活動詳情！

11月1日是Sanrio人氣角色Hello Kitty的生日，Sanrio將於11月1日至3日舉行一連3日的生日慶典活動，期間將於美心西餅免費派發2萬件蘋果肉桂撻。只要在指定期限内於活動連結完成登記，並填寫一位想分享的好友資料，雙方即可各自獲取2個蘋果肉桂撻，一起享受甜蜜滋味！

Hello Kitty 生日應援活動詳情

透過指定 Google Form 填寫好友電郵以贈送兌換券。

事先登記日期：2025年10月24日2:00pm至2025年10月26日

活動連結： https://bit.ly/4hnh931

領取兌換券階段 (10月28日至10月31日)：

受贈好友是會員： 10月28日起在 App 的「我的錢包」收到兌換券。

受贈好友非會員： 需在10月28日收到電郵後按步驟登記成為會員，成功後於10月31日於 App 的「我的錢包」收到兌換券。

兌換日期 (11月1日至11月3日)： 於香港美心西餅分店（部分除外）出示兌換券免費領取。

*活動僅限Sanrio Smile HK App會員參加，非會員如欲參加，需先登記成為會員。

*每位會員最多可贈送五份Hello Kitty蘋果肉桂撻給好友，若曾贈送Hello Kitty蘋果肉桂撻予多於五位好友，系統只會計算頭五位。

*限量兩萬件，先到先得，送完即止