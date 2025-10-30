Hello Kitty生日應援活動加碼 驚喜現身沙田生日派對 免費請你食蘋果肉桂撻

為慶祝人氣角色Hello Kitty生日，Sanrio特別將11月1日定為「Hello Kitty Day」，並將於當天向所有Sanrio會員派發蘋果肉桂撻，一同分享甜蜜時刻！此外，Sanrio更宣布驚喜加推兩個特備活動。想知道如何獲得免費蘋果肉桂撻以及驚喜活動，即睇以下活動詳情！
Hello Kitty生日應援 Sanrio 免費請你食蘋果肉桂撻
11月1日是Sanrio人氣角色Hello Kitty的生日，Sanrio將於11月1日至3日舉行一連3日的生日慶典活動，期間將於美心西餅免費派發2萬件蘋果肉桂撻。只要在指定期限内於活動連結完成登記，並填寫一位想分享的好友資料，雙方即可各自獲取2個蘋果肉桂撻，一起享受甜蜜滋味！
Hello Kitty生日應援活動詳情
透過指定 Google Form 填寫好友電郵以贈送兌換券。
事先登記日期：2025年10月24日2:00pm至2025年10月26日
活動連結： https://bit.ly/4hnh931
領取兌換券階段 (10月28日至10月31日)：
受贈好友是會員： 10月28日起在 App 的「我的錢包」收到兌換券。
受贈好友非會員： 需在10月28日收到電郵後按步驟登記成為會員，成功後於10月31日於 App 的「我的錢包」收到兌換券。
兌換日期 (11月1日至11月3日)： 於香港美心西餅分店（部分除外）出示兌換券免費領取。
*活動僅限Sanrio Smile HK App會員參加，非會員如欲參加，需先登記成為會員。
*每位會員最多可贈送五份Hello Kitty蘋果肉桂撻給好友，若曾贈送Hello Kitty蘋果肉桂撻予多於五位好友，系統只會計算頭五位。
*限量兩萬件，先到先得，送完即止
特備活動一：Hello Kitty快閃沙田生日派對 即場大派蘋果肉桂撻
Hello Kitty將於11月1 日現身沙田新城巿廣場三期一田百貨Hello Kitty期間限定店，進行快閃生日活動， Hello Kitty屆時亦會親臨現場派發蘋果肉桂撻，以及跟廣大巿民近距離接觸，實行與眾同樂，齊齊開心過生日！（數量有限，送完即止）
Hello Kitty生日快閃詳情：
日期：2025 年11月1 日（周六）
時間（共兩場）：第一場：上午11時至11時30分；第二場：正午12時至12時30分
地點：沙田一田百貨Hello Kitty期間限定店（ 新城市廣場3 期2樓一田百貨 ）
特備活動二：蘋果肉桂撻活動加碼 11.4指定地點身穿Hello Kitty服飾即可免費換領
由於第一波「Sanrio會員免費換撻」活動反應熱烈，Hello Kitty決定加推5,000件蘋果肉桂撻，與全港市民一同分享甜蜜時刻以及慶祝Hello Kitty 生日。任何人士於11月4日身穿Hello Kitty服飾或佩戴相關配件，於全港過百個指定地點即可免費獲得特製Hello Kitty蘋果肉桂撻（數量有限，送完即止），加上設計精美的Hello Kitty包裝紙盒，極具紀念價值！
「Hello Kitty Day」活動一覽：
2025 年11月1 日（共兩場）
第一場：上午11時至11時30分第二場：正午12時至12時30分
|Hello Kitty生日快閃
Hello Kitty將驚喜現身沙田新城巿廣場三期「Hello Kitty期間限定店」，與粉絲近距離互動！參加者不僅有機會獲得特製蘋果肉桂撻，還能與Kitty距離接觸，共度歡樂時光！
|2025 年11月4日
|Hello Kitty生日應援活動加碼
|11月4日只要穿著Hello Kitty服飾或佩戴相關配件，於全港指定美心西餅分店（除新鴻基中心、集團中心外），即可免費獲得蘋果肉桂撻乙件！