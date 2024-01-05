HELLO KITTY HAPPY 50擔任海港城「國際親善大使」

2024年，踏入50周年的Hello Kitty 又有新搞作！她決定迎接全新挑戰、全新身份，率先加入海港城擔任「國際親善大使」。Hello Kitty已於日前正式上任，海港城亦隆重其事換上與Hello Kitty聯乘的全新商場標誌。

分享你和 Hello Kitty 的難忘故事

一場屬於Hello Kitty和大家的大型周年慶典「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」即將登場，期待與世界各地的粉絲一同「Friend the Future」，探索未來。現誠邀全球粉絲由即日起至1月19日以文字、圖畫或影音等方式（不多於200字，接受JPEG/ PNG/ MP4/MOV格式，附件檔案大小限制為20 MB），分享你和Hello Kitty的難忘故事或介紹個人的Hello Kitty珍藏品，以及向Hello Kitty送上祝福。有興趣的參加者可於參加網址填寫聯絡資料，並將作品發送至海港城電郵，標題請註明「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」。