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生活
2024-01-05 17:11:33

HELLO KITTY HAPPY 50擔任海港城「國際親善大使」

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HELLO KITTY HAPPY 50擔任海港城「國際親善大使」

HELLO KITTY HAPPY 50擔任海港城「國際親善大使」

2024踏入50周年的Hello Kitty 又有新搞作她決定迎接全新挑戰、全新身份，率先加入海港城擔任「國際親善大使」。Hello Kitty已於日前正式上任，海港城亦隆重其事換上與Hello Kitty聯乘的全新商場標誌。

分享你和Hello Kitty的難忘故事

一場屬於Hello Kitty和大家的大型周年慶典「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」即將登場，期待與世界各地的粉絲一同「Friend the Future」，探索未來。現誠邀全球粉絲由即日起至119日以文字、圖畫或影音等方式（不多於200字，接受JPEG/ PNG/ MP4/MOV格式，附件檔案大小限制為20 MB），分享你和Hello Kitty的難忘故事或介紹個人的Hello Kitty珍藏品，以及向Hello Kitty送上祝福。有興趣的參加者可於參加網址填寫聯絡資料，並將作品發送至海港城電郵，標題請註明「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」。

Hello Kitty和大家的大型周年慶典「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」即將登場，期待與世界各地的粉絲一同「Friend the Future」，探索未來。 Hello Kitty和大家的大型周年慶典「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」即將登場，期待與世界各地的粉絲一同「Friend the Future」，探索未來。

有機會Hello Kitty設計師山口裕子見面

最窩心的超級粉絲將有機會到海港城免費參加於223日舉辦的Hello Kitty設計師山口裕子小姐簽名會，以及一連串限定周年活動。另外，本地粉絲所介紹的Hello Kitty珍藏品更有機會獲選於慶典活動中展出。

細心一看，有否留意到Hello Kitty 的蝴蝶結隱藏了「50」這個數字呢？

細心一看，有否留意到Hello Kitty 的蝴蝶結隱藏了「50」這個數字呢？

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