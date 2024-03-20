Her Own Words全新可持續系列 回收舊胸圍送$100現金券

可持續發展已成大勢所趨，Her own words今年春夏推出全新SUSTAINABLE可持續系列，以保護環境、減少環境污染及碳排放物料，並選用可回收及天然物料布料，製作可持續系列胸圍。同時推出舊胸圍回收計劃，鼓勵女生把清洗乾淨的舊胸圍，帶到香港任何分店回收，減少垃圾棄置及對環境的負擔，創造Go Green綠色生活。

SUSTAINABLE 可持續系列

目前市面大部分胸圍都含有尼龍紗線，但尼龍是由不可再生的石油製成，Her own words近年積極尋找各種可回收物料及天然物料製造胸圍，減少使用對環境有害的物質，以及減少生產過程中的温室氣體排放及能源使用。

SUSTAINABLE可持續系列超過90% 的結構都含有環保物料，選用環保尼龍紗，回收生產後剩餘的紗線或舊衣，再製成全新的尼龍纖維，減少使用原石化材料及生產廢料；另外亦採用REherbafoam棉杯，這款全球首創、25%取材自可再生植物油的物料，已獲USDA 認證，普通棉杯100% 取材自不可再生的石油， 而REherbafoam 棉杯則可減少二氧化碳排放約16%。