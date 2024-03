Her Own Words全新可持續系列 回收舊胸圍送$100現金券

Her Own Words 全新可持續系列 回收舊胸圍送$100現金券

可持續發展已成大勢所趨,Her own words今年春夏推出全新SUSTAINABLE可持續系列,以保護環境、減少環境污染及碳排放物料,並選用可回收及天然物料布料,製作可持續系列胸圍。同時推出舊胸圍回收計劃,鼓勵女生把清洗乾淨的舊胸圍,帶到香港任何分店回收,減少垃圾棄置及對環境的負擔,創造Go Green綠色生活。

目前市面大部分胸圍都含有尼龍紗線,但尼龍是由不可再生的石油製成,Her own words近年積極尋找各種可回收物料及天然物料製造胸圍,減少使用對環境有害的物質,以及減少生產過程中的温室氣體排放及能源使用。

舊胸圍回收計劃 送 $100 現金券

為配合SUSTAINABLE 可持續系列,Her own words推出回收計劃,希望透過此計劃減少垃圾棄置,減輕對環境的負擔。即日起顧客可將任何已清洗乾淨的舊胸圍帶到Her own words全線香港門市回收,每次回收(不限件數)都可獲取Her own words $100現金券乙張,購買正價貨品滿$500即可使用。優惠受條款及細則約束 數量有限,送完即止, 詳情請向店員查詢。