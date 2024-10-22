Her own words全新SMOOTH IT系列 包覆+舒適塑型 買2件即減$200

傳統塑形胸圍質料硬挺，穿戴時有如把身體套入盔甲一樣，滿滿的壓迫感叫人喘不過氣。 Her own words推出全新SMOOTH IT系列，以「真正的舒適」為宗旨，由熱賣的 SOLUTION系列延伸，升級舒適塑型側翼，同時為胸部帶來更高包覆度，輕柔包裹及撫平副乳及背脊贅肉。品牌更推出限時優惠，凡購買2件SMOOTH IT系列胸圍，即減$200！

全新SMOOTH IT系列繼承SOLUTION系列的宗旨，主打承托、舒適及塑型，透過加高側翼的獨特剪裁，使胸圍側翼包覆至腋下，高彈布料能完美包覆及撫平副乳；至於容易累積脂肪的背部，SMOOTH IT系列亦在設計上加高背面包覆，撫平背脊贅肉，令身體線條更好看，達到輕塑而不壓迫，並在視覺上營造輕盈體態的效果。

REsiltech 高彈軟條，比一般加上橡筋的側翼更穩定不勒、隱形無痕、無壓支撐。

新系列共有 3 款胸圍，包括薄墊鋼圈胸圍、Push Up 無鋼圈胸圍及薄墊 Bra Top，為不同身型的女性提供無壓無痕的舒適塑形及包覆感，同系列還有兩款輕塑內褲，超高腰平腳內褲及高腰三角內褲，完美包覆腹部營造收肚腩效果。

品牌更推出限時優惠，由即日起至10月31日，顧客凡購買2件 Her own words SMOOTH IT 系列胸圍，即減$200。